Parlamentul Germaniei a aprobat bugetul țării pentru acest an, care se ridică la 500 de miliarde de euro

Parlamentul german a aprobat, joi, bugetul pentru anul în curs, care atinge nivelul de 500 de miliarde de euro. Separat, a fost adoptat planul investițiilor în apărare și în infrastructura esențială.

Ministrul finanțelor, Lars Klingbeil, a descris bugetul ca fiind „o schimbare de paradigmă uriașă în politica fiscală germană”, adresându-se parlamentarilor înainte de votul din Bundestag, camera inferioară a parlamentului german, potrivit Reuters.

Până la adoptarea acestui buget, Germania a funcționat în decursul anului pe baza unui buget provizoriu. Bugetul de bază pentru acest an acoperă cheltuieli în valoare de 502,5 miliarde de euro, însă adăugând investițiile din fondul de infrastructură și un alt fond de 100 de miliarde de euro pentru apărare creat de fostul cancelar Olaf Scholz după invazia Rusiei în Ucraina, bugetul se ridică la o valoare totală de 591 de miliarde de euro.

Proiectul bugetului pe anul 2025 a fost aprobat de Bundestag cu 324 de voturi favorabile și 269 împotrivă.

Conservatorismul fiscal, de domeniul trecutului

Germania a renunțat la decenii de conservatorism fiscal în speranța că investițiile publice vor relansa economia în stagnare. Cea mai mare parte a cheltuielilor bugetare este alocată afacerilor sociale și apărării. Ministerul Muncii va primi 190 de miliarde de euro, iar cel al Apărării 62 de miliarde de euro.

Parlamentul urmează să înceapă dezbaterea proiectului de buget pentru 2026 săptămâna viitoare, aprobarea finală fiind preconizată pentru luna noiembrie.