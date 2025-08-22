Parlamentul României și sprijinul pentru Ucraina: Șeful Radei Supreme, Ruslan Ștefanciuk, cere implicare activă la nivel internațional

Vizita a avut loc cu ocazia celei de-a 34-a Zi a Independenței Ucrainei și a fost un prilej pentru consolidarea relațiilor bilaterale dintre cele două state vecine, scrie ukrinform.

În cadrul discuțiilor, Ștefanciuk le-a mulțumit parlamentarilor români pentru sprijinul constant oferit în rezistența Ucrainei împotriva agresiunii ruse și a subliniat că pacea pentru Ucraina trebuie să fie dreaptă și durabilă, fără concesii teritoriale. Președintele legislativului ucrainean a menționat că România are un rol important în cadrul Platformei Internaționale Crimeea și în pregătirile pentru summitul parlamentar de la Stockholm.

Un punct important al dialogului a fost și dezvoltarea unei cooperări trilaterale între Ucraina, România și Republica Moldova, în vederea consolidării securității regionale. Ștefanciuk a evidențiat importanța implicării active a parlamentarilor români în sprijinirea Ucrainei pe scena internațională și a amintit recunoașterea de către România a Holodomorului din 1932–1933 ca genocid împotriva poporului ucrainean.

Totodată, oficialul ucrainean a subliniat necesitatea de a asigura accesul copiilor ucraineni din România la educație în limba maternă. Discuții similare au fost purtate și cu președinții parlamentelor Poloniei, Germaniei, Cehiei, țărilor baltice, Suediei, Finlandei și Danemarcei, toate vizând găsirea unei soluții pentru o pace justă și durabilă.

Întâlnirea dintre Parlamentul României și sprijinul pentru Ucraina confirmă angajamentul ferm al României de a fi un partener de încredere pentru Kiev și de a contribui la stabilitatea regională.