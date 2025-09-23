Parlamentul UE respinge cererea Ungariei de a ridica imunitatea principalului rival al lui Orbán

Péter Magyar, care conduce cel mai mare partid de opoziție din Ungaria, Tisza, reprezintă cea mai serioasă provocare la adresa lui Orbán de când liderul de dreapta a preluat puterea în 2010.

Guvernul lui Orbán solicitase ridicarea imunității lui Magyar, astfel încât acesta să poată fi acuzat pentru presupuse infracțiuni care includ furtul unui telefon mobil într-un club de noapte din Budapesta și defăimarea unui membru al partidului Fidesz al lui Orbán.

Sondajele recente sugerează că a depășit Fidesz pe fondul unei crize economice și al unei inflații persistente.

Ca răspuns la decizia comisiei de a menține imunitatea maghiarului, Orbán a scris marți pe Facebook că este „Rușinos, rușinos”, potrivit AP.

„Astăzi, la Bruxelles, s-a dovedit că liderul opoziției este omul Bruxelles-ului”, a spus Orbán.