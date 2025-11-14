România, evaluată pozitiv la OCDE în domeniul integrității publice

România a obținut o evaluare pozitivă în cadrul Grupului de lucru pentru integritate publică al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a transmis președintele Senatului, Mircea Abrudean, într-un mesaj publicat vineri pe Facebook.

Abrudean a condus delegația română la reuniunea desfășurată la Paris și a subliniat că rezultatele confirmă angajamentul țării de a implementa reforme menite să întărească responsabilitatea și încrederea publică în instituțiile statului.

El a precizat că, în perioada următoare, accentul OCDE va fi pus pe continuarea implementării măsurilor deja adoptate, aflate „pe un parcurs bun” și conforme cu standardele organizației.

Abrudean a mulțumit Parlamentului pentru adoptarea pachetului legislativ necesar și a evidențiat rolul premierului Ilie Bolojan, al secretarului general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea, al ministrului Justiției, Radu Marinescu, al Violetei Alexandru, președinta Comisiei speciale pentru aderarea la OCDE, precum și al lui Luca Niculescu, coordonatorul național al procesului.

De asemenea, a apreciat contribuția Agenției Naționale de Integritate și a echipelor tehnice din ministere.

„Succesul de astăzi este rezultatul unei munci de echipă”, a transmis Abrudean.