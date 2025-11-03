Mircea Abrudean despre chemarea premierului în Parlament: Un semnal foarte prost

„Un semnal foarte prost din perspectiva stabilității României. Câtă vreme e un partid membru al coaliției de guvernare, cel mai mare partid, care îl invită pe premierul din coaliția de guvernare în Parlament să dea explicații pe un subiect care nu ține de premier sau de guvern, așa cum au comunicat și autorității americane. Cred că este, ca să fiu elegant, cel puțin inoportun. Cu siguranță nu este o bucurie, nu doar pentru PNL, ci pentru, repet, stabilitatea României, pentru că despre asta cred că este vorba aici. Premierul a răspuns cât se poate de clar că va veni în Parlament atunci când va avea o agendă care să-i permite acest lucru”, a declarat Abrudean, luni.

Acesta a justificat absența premierului prin participarea acestuia la semnarea contractului cu companie germnă Rheinmetall pentru construirea unei fabrici de pulberi la Victoria. „Nu a făcut-o doar motivând că e ocupat, ci am putut vedea cu toții cu ce a fost ocupat astăzi, semnarea unui acord cu Rheinmetall de 535 de milioane de euro. Cred că vorbește mai mult despre securitatea României decât prezența în Parlament”, spune președintele Senatului.

Acesta a explicat că relocarea trupelor americane nu afectează securitatea României: „Securitatea României nu depinde de cei 800 de militari pe care Statele Unite au decis să-i reloce, așa cum au făcut și cu alte țări din jurul României, ci de mult mai multe aspecte și, din această perspectivă, România este o țară sigură, are protecția NATO, are componenta de înzestrare pe care o finanțează Uniunea Europeană în acest moment și vedem deja că produce efecte și sunt mulți alți factori care contribuie la securitatea Românie”, conchide Abrudean.