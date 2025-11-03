Grindeanu, după ce Bolojan a anunțat că nu merge la „Ora prim-ministrului”: Colegii mei iau legătura cu cabinetul premierului astfel încât să vină în Parlament

„Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicație, și acesta a fost motivul pentru care Parlamentul, Camera Deputaților, l-a invitat pe primul-ministru pentru a informa pe români în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Acesta a fost motivul, așa cum bine știți. Am primit de dimineață informarea de la Guvern, că nu poate să vină, în acest moment colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare prim-ministrul să vină”, a declarat luni Sorin Grindeanu.

El spune că le-a cerut colegilor săi să ia legătura cu Cabinetul premierului pentru a stabili o dată la care să pot să vină.

Liderul PSD spune că a fost cerută și prezența ministrului Apărării și a ministrului de Externe.

De ce Bolojan nu va merge la „Ora premierului” în Parlament

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, a transmis Executivul într-un comunicat.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, „de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”.

Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.