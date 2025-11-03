Prima pagină » Politic » Grindeanu, după ce Bolojan a anunțat că nu merge la „Ora prim-ministrului”: Colegii mei iau legătura cu cabinetul premierului astfel încât să vină în Parlament

Grindeanu, după ce Bolojan a anunțat că nu merge la „Ora prim-ministrului”: Colegii mei iau legătura cu cabinetul premierului astfel încât să vină în Parlament

Colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare primul-ministru să vină, a spus luni Sorin Grindeanu, după ce Bolojan a anunțat că nu merge să dea explicații în Parlament.
Sorin Grindeanu on Nicușor Dan’s participation in Drulă’s launch: He needs support
Sorin Grindeanu on Nicușor Dan’s participation in Drulă’s launch: He needs support
Singurul fost lider PSD pe care Grindeanu nu l-a invitat la congres. Grindeanu: E dreptul meu
Singurul fost lider PSD pe care Grindeanu nu l-a invitat la congres. Grindeanu: E dreptul meu
Grindeanu: România are nevoie de o lege nouă pe pensiile magistraților
Grindeanu: România are nevoie de o lege nouă pe pensiile magistraților
Altceva cu Adrian Artene | Gripa și sezonul rece: Când ar trebui să facem vaccinul antigripal?
Altceva cu Adrian Artene | Gripa și sezonul rece: Când ar trebui să facem vaccinul antigripal?
Are nevoie de proptele, e o acțiune politică. Sorin Grindeanu, despre participarea lui Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Drulă
Are nevoie de proptele, e o acțiune politică. Sorin Grindeanu, despre participarea lui Nicușor Dan, la lansarea candidaturii lui Drulă
Cosmin Pirv
03 nov. 2025, 13:32, Politic

„Având în vedere că în ultima săptămână au avut loc anumite evenimente care necesită explicație, și acesta a fost motivul pentru care Parlamentul, Camera Deputaților, l-a invitat pe primul-ministru pentru a informa pe români în ce situație suntem și care sunt planurile de viitor. Acesta a fost motivul, așa cum bine știți. Am primit de dimineață informarea de la Guvern, că nu poate să vină, în acest moment colegii mei de la Cabinet iau legătura cu Cabinetul primului-ministru, astfel încât să facă, să spunem, o potrivire de calendar, ca la o dată viitoare prim-ministrul să vină”, a declarat luni Sorin Grindeanu.

El spune că le-a cerut colegilor săi să ia legătura cu Cabinetul premierului pentru a stabili o dată la care să pot să vină.

Liderul PSD spune că a fost cerută și prezența ministrului Apărării și a ministrului de Externe.

De ce Bolojan nu va merge la „Ora premierului” în Parlament

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, a transmis Executivul într-un comunicat.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, „de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”.

Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.