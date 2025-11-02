Premierul Ilie Bolojan nu va merge luni în Parlament, după ce a fost chemat de PSD și AUR să dea explicații

„Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit cu interes invitația grupurilor parlamentare PSD si AUR la „Ora Premierului” din Parlamentul României, pentru ziua de 3 noiembrie, ora 16. Parlamentul este o instituție fundamentală a democrației, care trebuie respectată ca atare, iar o dezbatere civilizată și serioasă pe teme de interes public nu poate fi decât în beneficiul cetățenilor României”, transmite Executivul într-un comunicat.

Agenda zilei de luni este însă foarte încărcată pentru premierul Ilie Bolojan, dedicată aproape în totalitate semnării contractului cu compania Rheinmetall și discuțiilor privind Programul SAFE, „de importanță majoră pentru economia și capacitățile de apărare ale României”.

Bolojan va cere Birourilor permanente ale Parlamentului reprogramarea „Orei Premierului” pentru o zi care să permită armonizarea agendelor.

Bolojan a fost chemat de PSD și AUR în Parlament să dea explicații

AUR a cerut ca premierul Ilie Bolojan să fie prezent luni, în plenul Camerei Deputaților, la „Ora prim-ministrului”, pentru a prezenta date privind execuția bugetară și proiectul de buget pentru 2026.

PSD a solicitat prezența premierului Ilie Bolojan în Parlament pentru a oferi explicații privind poziția Guvernului față de decizia Statelor Unite de a retrage o parte dintre trupele americane din România.