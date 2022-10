Capsula SpaceX Crew Dragon, botezată Freedom, care transporta trei astronauţi americani de la NASA şi un coleg italian de la Agenţia Spaţială Europeană, a amerizat la finalul unui zbor autonom de cinci ore.

Freedom şi-a început şederea pe orbită la 27 aprilie. Echipajul era format din astronautul NASA Kjell Lindgren, 49 de ani, compatrioţii americani Jessica Watkins, 34 de ani, şi Bob Hines, 47 de ani, precum şi din italianca Samantha Cristoforetti, 45 de ani, care a fost comandantul expediţiei lor pe ISS. Watkins a devenit prima femeie afro-americană care s-a alăturat unei misiuni de lungă durată pe ISS.

În mai puţin de o oră, echipele de recuperare au urcat Crew Dragon pe o navă de recuperare, înainte de a deschide trapa laterală a capsulei şi de a-i ajuta pe cei patru astronauţi să iasăpentru prima lor gură de aer proaspăt după mai bine de 24 de săptămâni.

Încă îmbrăcaţi în costumele spaţiale, cu forţa şi echilibrul rămase şubrede în urma celor 170 de zile de imponderabilitate, cei patru membri ai echipajului au fost ajutaţi să urce pe tărgi speciale.

Întoarcerea de pe orbită a făcut ca temperatura înveşiţului exterior al capsulei să urce până la 1.930 de grade Celsius.

Două seturi de paraşute s-au deschis deasupra capsulei în ultima etapă a coborârii, încetinind căderea acesteia la aproximativ 24 km/h înainte ca nava să atingă apa în largul oraşului Jacksonville, Florida.

Welcome home @SpaceX #Crew4 astronauts after a 170-day @ISS_Research mission that began on April 27! Splashdown in the Atlantic Ocean occurred at 4:55pm ET today. More... https://t.co/Kfzv8VmUdP pic.twitter.com/5OjWFKsBmL