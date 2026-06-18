Pentru prima dată în Italia, o închisoare este pusă sub sechestru. Condițiile descoperite au șocat autoritățile

Tribunalul din Florența a dispus sechestrarea mai multor spații din penitenciarul Sollicciano, considerat de ani de zile unul dintre cele mai problematice din Italia. Este pentru prima dată când o închisoare italiană ajunge într-o asemenea situație, mai transmite Il Post. Măsura a fost luată după o serie de inspecții care au scos la iveală probleme grave privind igiena, siguranța și locuibilitatea unor secții. În total, șapte zone, inclusiv celule și spații comune, au fost declarate improprii utilizării, iar aproximativ 240 de deținuți au fost transferați către alte penitenciare.

De ce a fost dispus sechestrul

Cazul diferă de situațiile anterioare în care anumite secții au fost închise din cauza degradării clădirilor. Procurorii au argumentat că unele dintre spațiile afectate trebuie considerate și locuri de muncă, atât pentru personalul penitenciar, cât și pentru deținuții care desfășoară activități în interiorul închisorii. În aceste condiții, nerespectarea normelor privind sănătatea și securitatea la locul de muncă poate constitui o încălcare a legii. Deocamdată nu au fost anunțate persoane puse sub acuzare. Printre zonele sechestrate se numără trei secții destinate persoanelor aflate în arest preventiv, trei secții pentru condamnați și zona de primire a deținuților.

Supraaglomerare, șobolani și infiltrații

Problemele de la Sollicciano sunt cunoscute de mult timp. În ultimii ani au existat sute de plângeri din partea deținuților, proteste repetate și numeroase rapoarte întocmite de magistrații care supraveghează executarea pedepselor. Anchetele au descris un tablou alarmant: celule degradate, saltele infestate cu ploșnițe, prezența șobolanilor, infiltrații de apă, umiditate excesivă și temperaturi extreme atât vara, cât și iarna.

Situația este agravată de supraaglomerare. Deși penitenciarul are teoretic 502 locuri, 133 dintre acestea nu pot fi folosite. Capacitatea reală este astfel de 369 de locuri, în timp ce numărul deținuților a ajuns la 641. În plus, instituția funcționează de luni de zile fără un director titular.

Statul italian promisese renovări

Guvernul italian a alocat aproximativ nouă milioane de euro pentru reabilitarea închisorii prin legea bugetului adoptată la sfârșitul anului trecut. Cu toate acestea, administrația penitenciară a anunțat că proiectarea lucrărilor a fost atribuită abia în luna mai. După decizia instanței, autoritățile au transmis că analizează posibilitatea accelerării intervențiilor considerate urgente. Criticii susțin însă că lucrările au întârziat ani la rând, în ciuda numeroaselor avertismente privind starea clădirilor.

Condițiile din penitenciar au redus deja pedepse

Condițiile de la Sollicciano au avut deja consecințe juridice. Mai mulți deținuți au obținut reduceri de pedeapsă după ce instanțele au constatat că au fost încarcerați în condiții care încalcă articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, ce interzice tratamentele inumane sau degradante. Tribunalul din Florența a mers și mai departe la începutul acestui an, solicitând Curții Constituționale să analizeze dacă executarea unei pedepse ar trebui amânată atunci când detenția are loc în condiții incompatibile cu demnitatea umană. O decizie în acest sens este așteptată în luna septembrie și ar putea avea implicații importante pentru întregul sistem penitenciar italian.