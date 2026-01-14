Prima pagină » Știri externe » Personalul a fost sfătuit să părăsească baza americană din Qatar. La fel s-a întâmplat înainte de atacul SUA asupra Iranului

Personalul a fost sfătuit să părăsească baza americană din Qatar. La fel s-a întâmplat înainte de atacul SUA asupra Iranului

Personalul a fost sfătuit să părăsească baza aeriană americană din Qatar. La fel s-a întâmplat înainte de atacul aerian al SUA asupra Iranului de anul trecut. Tensiunile SUA-Iran sunt mari deoarece Donald Trump i-a amenințat pe liderii iranieni cu represalii dacă nu-i respectă pe protestatarii din țară.
Personalul a fost sfătuit să părăsească baza americană din Qatar. La fel s-a întâmplat înainte de atacul SUA asupra Iranului
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
14 ian. 2026, 12:17, Politic

Personalul a fost sfătuit să părăsească baza americană din Qatar, anunță Reuters. O măsură asemănătoare a fost luată înainte de atacul SUA asupra Iranului din vara anului trecut.

Surse susțin că unor membri ai personalului li s-a recomandat să părăsească baza aeriană americană al Udeid din Qatar. Aceasta este cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Baza găzduiește 10.000 de militari.

Înainte de atacurile americane asupra Iranului din iunie 2025, o parte din personal a fost mutat din toate bazele americane din Orientul Mijlociu.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis marți protestatarilor iranieni că „ajutorul este pe drum” și i-a îndemnat să „preia instituțiile”, anunțând totodată că a anulat orice întâlniri cu oficiali iranieni pe fondul represiunii sângeroase declanșate de autoritățile de la Teheran.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a cerut continuarea manifestațiilor și a avertizat că „ucigașii și abuzatorii” vor plăti „un preț mare”, fără a preciza la ce se referă concret „ajutorul” promis.

Mesajul, încheiat cu acronimul „MIGA” („Make Iran Great Again”), este considerat cel mai explicit semnal de până acum că Washingtonul ar putea lua în calcul opțiuni mai dure, inclusiv militare, față de regimul iranian.

Recomandarea video

De ce este perfect plauzibil ca judecătorul Dacian Dragoș să fie „extras” din componența Curții Constituționale, dar Mihai Busuioc să rămână / Ce este bizar la acest dosar
G4Media
Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt
Gandul
Nicoleta Drăgușin a murit! E doliu în televiziunea românească
Cancan
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
Libertatea
Singura ciorbă care îți poate distruge creierul. Ingredientul pe care toți românii îl pun în oală, dar care „prăjește” neuronii
CSID
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor