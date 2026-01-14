Personalul a fost sfătuit să părăsească baza americană din Qatar. La fel s-a întâmplat înainte de atacul SUA asupra Iranului

Personalul a fost sfătuit să părăsească baza americană din Qatar, anunță Reuters. O măsură asemănătoare a fost luată înainte de atacul SUA asupra Iranului din vara anului trecut.

Surse susțin că unor membri ai personalului li s-a recomandat să părăsească baza aeriană americană al Udeid din Qatar. Aceasta este cea mai mare bază americană din Orientul Mijlociu. Baza găzduiește 10.000 de militari.

Înainte de atacurile americane asupra Iranului din iunie 2025, o parte din personal a fost mutat din toate bazele americane din Orientul Mijlociu.

Președintele SUA, Donald Trump, le-a transmis marți protestatarilor iranieni că „ajutorul este pe drum” și i-a îndemnat să „preia instituțiile”, anunțând totodată că a anulat orice întâlniri cu oficiali iranieni pe fondul represiunii sângeroase declanșate de autoritățile de la Teheran.

Într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social, Trump a cerut continuarea manifestațiilor și a avertizat că „ucigașii și abuzatorii” vor plăti „un preț mare”, fără a preciza la ce se referă concret „ajutorul” promis.

Mesajul, încheiat cu acronimul „MIGA” („Make Iran Great Again”), este considerat cel mai explicit semnal de până acum că Washingtonul ar putea lua în calcul opțiuni mai dure, inclusiv militare, față de regimul iranian.