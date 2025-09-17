Prima pagină » Știri externe » Peru: Peste 1.400 de turiști au fost evacuați din Machu Picchu în urma protestelor locale

Peru: Peste 1.400 de turiști au fost evacuați din Machu Picchu în urma protestelor locale

Autoritățile din Peru au evacuat peste 1.400 de turiști din gara Machu Picchu, însă alți 900 au rămas prinși, după ce protestatarii au blocat calea ferată, informează AFP.
Peru: Peste 1.400 de turiști au fost evacuați din Machu Picchu în urma protestelor locale
Sursa foto: Diego Radames / Anadolu
Radu Mocanu
17 sept. 2025, 06:44, Știri externe

Protestele au fost declanșate de locuitori care au plasat bușteni și pietre pe șine pentru a cere alegerea unei noi companii care să opereze autobuzele ce transportă vizitatorii de la Aguas Calientes, la poalele Machu Picchu.

Contractul fostei firme s-a încheiat, însă aceasta continuă să presteze servicii spre dezamăgirea locuitorilor.

Ministrul turismului, Desilu Leon a declarat că evacuarea a fost realizată pe timpul nopții, înainte de blocada de marți, și a menționat că se va organiza o întâlnire cu autoritățile locale și sindicatele pentru a găsi o soluție la revendicările locuitorilor.

Poliția a raportat că 14 agenți au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii în timpul deblocării temporare a șinelor.

Machu Picchu este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1983 și atrage zilnic aproximativ 4.500 de vizitatori.