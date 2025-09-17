Peru: Peste 1.400 de turiști au fost evacuați din Machu Picchu în urma protestelor locale

Protestele au fost declanșate de locuitori care au plasat bușteni și pietre pe șine pentru a cere alegerea unei noi companii care să opereze autobuzele ce transportă vizitatorii de la Aguas Calientes, la poalele Machu Picchu.

Contractul fostei firme s-a încheiat, însă aceasta continuă să presteze servicii spre dezamăgirea locuitorilor.

Ministrul turismului, Desilu Leon a declarat că evacuarea a fost realizată pe timpul nopții, înainte de blocada de marți, și a menționat că se va organiza o întâlnire cu autoritățile locale și sindicatele pentru a găsi o soluție la revendicările locuitorilor.

Poliția a raportat că 14 agenți au fost răniți în ciocnirile cu protestatarii în timpul deblocării temporare a șinelor.

Machu Picchu este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO din 1983 și atrage zilnic aproximativ 4.500 de vizitatori.