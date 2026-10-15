Pesimismul din vecini. Grecii, cei mai sumbri europeni în privința banilor

Presiunea economică nu înseamnă însă că grecii caută doar cel mai mic preț, potrivit MoneyReview. Pentru 60% dintre ei, cel mai important la alegerea unei mărci este raportul dintre calitate și preț, în timp ce 48% pun accent pe prețul în sine. Grecia participă pentru prima dată la acest studiu, care acoperă 39 de piețe din lume.

Îngrijorați de mediu, dar nu la casă

Diferența dintre intenții și comportament se vede și la capitolul mediu. 85% dintre greci spun că îi îngrijorează poluarea, 78% schimbările climatice, iar 58% cred că firmele trebuie să protejeze mediul. Când ajung la casă, însă, doar 34% țin cont de mediu în ce cumpără.

Principala piedică este prețul: 52% consideră că produsele ecologice sunt prea scumpe, iar aproape unul din trei (31%) se îndoiește că sunt cu adevărat eficiente.

Răsfăț, chiar și cu bani puțini

Chiar și în vremuri grele, grecii caută produse potrivite nevoilor lor. 54% preferă produsele care pot fi adaptate gusturilor proprii, iar 50% spun că e important să se răsfețe din când în când.

Inteligența artificială ar putea accelera această tendință: 78% cred că AI va face cumpărăturile online mai personalizate, iar 34% dintre cei care folosesc deja aplicații AI le-au cerut recomandări de cumpărături. Încrederea are însă limite. Deși 77% cred că AI va îmbunătăți multe aspecte ale vieții de zi cu zi, 83% se tem că va duce la pierderea locurilor de muncă.

Ce înseamnă pentru magazine

Dintre cele nouă tendințe identificate de NielsenIQ în Grecia, pe primele locuri se află grija pentru mediu (24,4%) și accentul pe nevoile personale (24,1%). Pentru firme, concluzia este că un preț mic nu mai e suficient pentru a câștiga clienții, dar nici eticheta de produs ecologic nu garantează vânzarea.

În România, un alt studiu, realizat de MKOR și publicat în septembrie, arăta că doar 8% dintre români mai sunt optimiști în privința economiei, față de 16% în urmă cu trei ani.