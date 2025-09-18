Peste 250.000 de oameni au fugit din orașul Gaza într-o lună, pe fondul noii ofensive israeliene

Peste 250.000 de persoane au fost nevoite să plece din orașul Gaza în ultima lună, iar zeci de mii fug zilnic din adăposturile improvizate, potrivit datelor publicate joi de Națiunile Unite.

În doar 72 de ore, aproximativ 60.000 de oameni au părăsit orașul, în timp ce artileria, tancurile și avioanele israeliene au lovit din nou zonele dens populate.

Armata israeliană susține că numărul total al celor evacuați ar fi chiar mai mare, estimând că până la 450.000 de civili au părăsit orașul, considerat un „bastion Hamas”.

Forțele israeliene controlează deja suburbiile estice și avansează spre cartierele centrale și vestice, unde se adăpostesc majoritatea celor rămași.

Imagini prin satelit surprind coloane nesfârșite de vehicule și oameni mergând pe jos, încărcați cu pături, butelii și saltele, în timp ce prețurile pentru transport au explodat.

„Mergem să dormim pe stradă, desculți… Nu știm unde să ajungem”, a spus Yasser Saleh, aflat pe o remorcă improvizată.

ONU avertizează că zona desemnată de Israel drept „umanitară”, în sudul Fâșiei Gaza, este suprapopulată și nepregătită pentru a găzdui familiile cu nevoi urgente de hrană, medicamente și adăpost.

„Suntem profund îngrijorați pentru sutele de mii de oameni rămași în oraș, jumătate dintre ei copii, în timp ce bombardamentele continuă”, a declarat Rosalia Bollen, reprezentant UNICEF.