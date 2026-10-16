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Péter Magyar schimbă tonul față de Kiev: solidaritate cu Ucraina și apel la „o pace durabilă”

Péter Magyar a anunțat că a avut, la Bruxelles, o întrevedere bilaterală cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în cadrul căreia cei doi au discutat despre relațiile dintre Budapesta și Kiev, drepturile minorităților și războiul declanșat de Rusia.
Péter Magyar schimbă tonul față de Kiev: solidaritate cu Ucraina și apel la „o pace durabilă”
Sursa foto: Facebook/Peter Magyar
Oana Antipa
16 oct. 2026, 16:13, Știri externe
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Premierul ungar i-a transmis președintelui ucrainean solidaritatea sa și a vorbit despre necesitatea reconstruirii relațiilor politice și economice dintre cele două țări.

Magyar salută progresele privind minoritatea maghiară din Ucraina

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Péter Magyar a precizat că o parte importantă a discuțiilor cu Zelenski a vizat situația comunității maghiare din Transcarpatia.

„Am avut o întrevedere față în față, la Bruxelles, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Am salutat acordul politic încheiat între Ungaria și Ucraina privind consolidarea drepturilor minorității maghiare din Transcarpatia”, a transmis Magyar.

Potrivit acestuia, cei doi au considerat drept un prim pas către restabilirea încrederii adoptarea de către Parlamentul ucrainean a legislației privind educația minorităților și începerea aplicării acesteia de către autoritățile de la Kiev.

Magyar a salutat și decizia adoptată în septembrie de Parlamentul Ucrainei referitoare la persecuțiile suferite de maghiarii din Transcarpatia în perioada 1944-1946.

„Am mulțumit pentru hotărârea din septembrie a Parlamentului ucrainean, prin care s-a recunoscut că, între 1944 și 1946, au fost comise crime împotriva maghiarilor din Transcarpatia prin trimiterea la muncă forțată și deportări în masă”, a afirmat politicianul ungar.

Discuțiile dintre Ungaria și Ucraina ar urma să continue

Potrivit premierului ungar, dialogul dintre cele două părți va continua la nivel ministerial, cu o atenție specială acordată situației minorităților care trăiesc în cele două state.

„Am convenit că este în interesul ambelor țări ca relațiile politice și economice să fie așezate pe baze noi”, a mai transmis Magyar.

„L-am asigurat pe președintele ucrainean de întreaga mea solidaritate”

În mesajul său, Péter Magyar a adoptat o poziție explicită și în privința războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„L-am asigurat pe președintele ucrainean de întreaga mea solidaritate în fața agresiunii ruse inumane împotriva țării sale, care durează deja de aproape cinci ani”, a scris Magyar.

Magyar a adăugat că Ungaria ar trebui să contribuie prin mijloace diplomatice la eforturile pentru oprirea luptelor și obținerea unei soluții pe termen lung.

„Am spus că Ungaria este pregătită să ofere ajutor, prin toate mijloacele diplomatice posibile, pentru obținerea cât mai rapidă a unei încetări a focului și pentru instaurarea unei păci durabile”, a precizat Péter Magyar.

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