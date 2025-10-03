Piesele F-35 pentru Israel, blocate în Olanda. Guvernul trebuie să decidă soarta exporturilor

Curtea Supremă a Olandei a decis vineri ca guvernul să reevalueze dacă exportul pieselor pentru avioanele de luptă F-35 către Israel implică riscuri majore de încălcare a dreptului internațional umanitar, după ce a anulat hotărârea Curții de Apel de la Haga, care impunea interdicția.

Potrivit Bloomberg, cea mai înaltă instanță olandeză a motivat că evaluarea legalității exporturilor revine exclusiv guvernului, nu instanțelor: „Curtea de la Haga nu avea dreptul să facă propria evaluare privind încălcarea dreptului umanitar internațional”.

Exporturile pentru F-35, oprite de Haga

În decembrie 2023, mai multe organizații civice și umanitare olandeze – Oxfam Novib, PAX Nederland și Rights Forum, au cerut Curții de la Haga blocarea exportului de piese olandeze pentru avioanele F-35 către Israel. Ele au argumentat că piesele contribuie la menținerea în funcțiune a avioanelor, folosite în atacurile din Fâșia Gaza, și au cerut intervenția justiției, acuzând statul olandez că riscă să devină complice la „grave încălcări ale legii internaționale”.

Două luni mai târziu, Haga s-a pronunțat asupra cauzei, constatând că există un risc clar ca echipamentele militare olandeze să fie folosite în acțiuni israeliene care încalcă dreptul internațional umanitar. Deși Olanda nu livrează direct aeronave F-35, ea găzduiește un depozit regional de piese al NATO, de unde sunt distribuite componente către mai multe țări, inclusiv Israel.

Livrările, încă suspendate

Însă nici instanța olandeză nu permite reluarea imediată a livrărilor. Guvernul olandez are la dispoziție șase săptămâni pentru a analiza dacă acordarea licenței de export ar reprezenta un „risc clar de încălcări grave ale dreptului internațional umanitar”.

Până la finalizarea acestei evaluări, interdicția privind exportul componentelor F-35 către Israel rămâne în vigoare.