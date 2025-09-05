Prima pagină » Știri externe » Piețele asiatice în creștere pe măsură ce vânzările acțiunilor chinezești se atenuează

Piețele asiatice în creștere pe măsură ce vânzările acțiunilor chinezești se atenuează

Piețele asiatice au crescut în mare parte vineri , după ce o vânzare intensă de acțiuni chineze a stagnat săptămâna aceasta, existând zvonuri că autoritățile de reglementare financiară ale țării ar putea interveni pentru a încetini dumpingul, potrivit France24.
Sursa: Youtube
Laurentiu Marinov
05 sept. 2025, 08:11, Economic

Creșterea acțiunilor chinezești din august, alimentată de creșterea acțiunilor firmelor de semiconductori, s-a oprit săptămâna aceasta, acțiunile Cambricon Technologies prăbușindu-se cu 14% joi, în contextul în care investitorii au analizat posibile reglementări.

Indicele bursier CSI 300 al Chinei își revine după o scădere de 2,1% cu o zi înainte – cea mai mare scădere de la începutul lunii aprilie, când amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump au determinat o scădere a indicelui de peste șapte procente într-o singură zi.

Acțiunile Tokyo și Hong Kong au crescut vineri dimineață, iar indicele de referință al Shanghaiului, care era în scădere la începutul tranzacțiilor, și-a revenit.

Analiștii au declarat că scăderea a urmat unui raport Bloomberg conform căruia autoritățile de reglementare financiară din China ar putea implementa măsuri pentru a reduce ritmul vânzărilor de acțiuni.