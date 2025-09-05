Piețele asiatice în creștere pe măsură ce vânzările acțiunilor chinezești se atenuează

Creșterea acțiunilor chinezești din august, alimentată de creșterea acțiunilor firmelor de semiconductori, s-a oprit săptămâna aceasta, acțiunile Cambricon Technologies prăbușindu-se cu 14% joi, în contextul în care investitorii au analizat posibile reglementări.

Indicele bursier CSI 300 al Chinei își revine după o scădere de 2,1% cu o zi înainte – cea mai mare scădere de la începutul lunii aprilie, când amenințările tarifare ale președintelui american Donald Trump au determinat o scădere a indicelui de peste șapte procente într-o singură zi.

Acțiunile Tokyo și Hong Kong au crescut vineri dimineață, iar indicele de referință al Shanghaiului, care era în scădere la începutul tranzacțiilor, și-a revenit.

Analiștii au declarat că scăderea a urmat unui raport Bloomberg conform căruia autoritățile de reglementare financiară din China ar putea implementa măsuri pentru a reduce ritmul vânzărilor de acțiuni.