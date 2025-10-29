Ilie Bolojan: O majorare a salariului minim ar genera costuri bugetare în lanț

Bolojan a precizat că înțelege că oamenii cu salarii mici sunt cei mai afectați de creșterea costului vieții, dar, în egală măsură, o eventuală creștere a salariului minim brut, în 2026, va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea cheltuielilor bugetare colaterale, precum contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații.

„Chiar dacă Guvernul a decis plafonarea salariilor din sectorul public pentru anul viitor, o creștere a salariului minim va antrena automat o creștere a mai multor salarii din sectorul public, creștere pe care România nu și-o permite anul viitor”, transmite Guvernul într-un comunicat.

În 2025, productivitatea muncii a crescut cu 5%, dar salariile au crescut deja cu peste 9%. „Orice majorare salarială care nu se bazează pe o creștere a productivității muncii duce la un plus de inflație, care îi afectează mai ales pe cei cu venituri mici”, se menționează în comunicatul emis de Guvern.

„Există diferențe de salarizare și între regiuni și județe și o creștere uniformă a salariului minim ar penaliza exact zonele mai sărace, de unde ar dispărea multe locuri de muncă actuale, în rural și în orașele mici. Având în vedere argumentele analizelor economice, este foarte probabil ca salariul minim brut pe țară garantat în plată să rămână și anul viitor la nivelul din acest an”.

Consultările vor continua și în noiembrie, urmând ca Guvernul să ia o decizie până la sfârșitul lunii viitoare.