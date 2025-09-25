Piețele asiatice scad, în timp ce traderii se pregătesc pentru datele cheie din SUA

Investitorii au intrat într-o serie de cumpărături de când acțiunile au atins minime mari în urma exploziei tarifare globale a lui Donald Trump din aprilie, sentimentul fiind încurajat de acordurile comerciale și de semnele că Rezerva Federală era pe cale să-și reia programul de reducere a ratei dobânzii, potrivit AFP.

Banca centrală a SUA – invocând o piață a muncii slabă și o inflație care nu a crescut brusc – a anunțat săptămâna trecută reducerea acesteia și a prognozat că ar putea exista încă două în acest an.

Cu toate acestea, în timp ce traderii au mizat pe o perioadă de relaxare, unii oficiali ai Fed, inclusiv șeful Jerome Powell, încearcă să adopte o abordare mai prudentă, invocând inflația încă ridicată.

Remarcile sale din această săptămână, conform cărora acțiunile sunt „destul de bine evaluate” și că nu există „o cale fără riscuri” în ceea ce privește ratele, au temperat euforia de pe saloanele de tranzacționare.