Planeta noastră arde: Iulie 2025, a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată pe Pământ

Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost în iulie de 16,68 grade Celsius, cu 0,45 grade peste media perioadei 1991-2020 pentru această lună. Deși iulie 2025 nu a depășit recordurile stabilite în iulie 2023 și 2024, temperatura globală medie a fost cu 1,25 grade mai ridicată față de perioada preindustrială (1850-1900), când au început arderile industriale ale combustibililor fosili.

Turcia a înregistrat un record național de temperatură de 50,5 grade Celsius.

„Deși recentul șir de recorduri globale de temperatură s-a oprit — pentru moment —, acest lucru nu înseamnă că schimbările climatice s-au oprit. Am continuat să fim martorii efectelor unei lumi în încălzire, prin evenimente precum valurile de căldură extreme și inundațiile catastrofale în luna iulie”, a declarat Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus, citat de Reuters.

Pamântul se încălzește rapid, oameni de știință cer masuri de urgență

Perioada august 2024 – iulie 2025 a fost cu 1,53 grade Celsius mai caldă decât nivelurile preindustriale, depășind astfel pragul de 1,5 grade stabilit în Acordul de la Paris, care vizează limitarea încălzirii globale.

Principala cauză a schimbărilor climatice rămâne emisia gazelor cu efect de seră generate de arderea combustibililor fosili. Anul trecut a fost cel mai cald an înregistrat vreodată la nivel mondial.

Deși pragul de 1,5 grade Celsius nu a fost oficial depășit pe termen lung, unii oameni de știință avertizează că menținerea sub acest nivel nu mai este realistă și solicită guvernelor să accelereze reducerea emisiilor de CO2 pentru a limita creșterea evenimentelor meteorologice extreme.

Serviciul Copernicus dispune de date climatice înregistrate din 1940, corelate cu informații globale care datează din 1850.