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Podul din nordul Kievului a fost atacat pentru a doua oară în acest weekend

Forțele ruse au atacat din nou Podul Pivnichnyi din nordul Kievului duminică dimineață, după ce sâmbătă a fost ținta unui alt atac. Anunțul a fost făcut de primarul capitalei Ucrainei.
Podul din nordul Kievului a fost atacat pentru a doua oară în acest weekend
Sursa foto: captură video X
Diana Nunuț
04 oct. 2026, 12:45, Știri externe
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Podul Pivnichnyi din nordul Kievului a fost lovit duminică dimineață, anunță primarul Kievului, Vitali Klitschko, pe Telegram.

Este pentru a doua oară când acest pod a fost ținta atacurilor rusești, el fiind vizat și în cursul zilei de sâmbătă de un alt atac cu drone.

Serviciile de urgență se îndreaptă spre locul incidentului. La momentul redactării știrii nu sunt disponibile alte detalii.

Videoclipurile care circulă pe rețelele sociale arată că lovitura a avut loc în timp ce mașinile traversau podul.

Și podul de Sud a fost atacat în cursul săptămânii

Informația vine în contextul în care în această săptămână, rușii au atacat pentru a patra oară podul de Sud din Kiev, acesta reprezentând una dintre principalele legături între cele două maluri ale Niprului.

Vineri dimineața, Podul de Sud a fost închis circulației în ambele sensuri. Podul, folosit atât de traficul rutier, cât și de una dintre liniile metroului din Kiev, este traversat zilnic de sute de mii de civili ucraineni care merg la serviciu sau se întorc acasă.

Atacul asupra podului din Nord, în ziua când Merz se află la Kiev

Atacul asupra podului de Nord din Kiev a avut loc în aceeași zi în care cancelarul german Friedrich Merz se află într-o vizită neanunțată în capitala ucraineană.

La Kiev, Merz urmează să anunțe un pachet de măsuri care include deblocarea a un miliard de euro sub formă de ajutor militar și a 350 de milioane de euro pentru reparații în sectorul energetic.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează. Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră. Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz.

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