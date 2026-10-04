O vizită cu implicații financiare uriașe. Cancelarul german a ajuns la Kiev

Cancelarul german Friedrich Merz a sosit duminică la Kiev, însoțit de directori ai unor companii germane din domeniul apărării. Din punct de vedere diplomatic. Vizita neanunțată în mod public reprezintă un gest de susținere pentru președintele Volodimir Zelenski, în contextul intensificării atacurilor rusești asupra orașelor ucrainene.

La Kiev, Merz urmează să anunțe un pachet de măsuri care include deblocarea a 1 miliard de euro sub formă de ajutor militar și a 350 de milioane de euro pentru reparații în sectorul energetic, au declarat oficiali guvernamentali germani. De asemenea, se preconizează că vizita va duce la finalizarea unui acord privind producția comună a diverite tipuri de drone.

„Am călătorit astăzi la Kiev deoarece Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în săptămânile ce urmează. Dacă Rusia nu este oprită, mai devreme sau mai târziu mașinăria sa de război se va întoarce împotriva noastră. Îi voi spune astăzi președintelui Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz.

Merz a mers la Kiev cu o delegație numeroasă

Cancelarul german este însoțit de ministrul Economiei, Katherina Reiche, și de o delegație economică din care fac parte directori de la Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems și alte companii.

Totodată, se așteaptă ca Merz să solicite guvernului ucrainean progrese în ceea ce privește reformele cerute de partenerii din UE, inclusiv în lupta împotriva corupției.

Ce așteptări ale Zelenski de la întâlnirea cu Merz

Miercuri, Voodimir Zelenski a declarat, după o discuție telefonică cu Friedrich Merz, că Ucraina va finaliza în curând acordul cu Germania pentru producția de drone și rachete.

Un punct central al discuțiilor va fi, probabil, producția rapidă de drone destinate interceptării aparatelor de zbor cu reacție, tehnologie testată cu succes de Quantum, o companie germană din domeniul tehnologiei de apărare. Începând din vară, Rusia a utilizat zilnic zeci de drone de atac cu reacție și viteză ridicată pentru a lovi infrastructura civilă și militară.