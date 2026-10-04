Scandalul FlyDubai a ajuns la conferința de presă de la meciul de fotbal Irlanda-Israel. Irlandezii au plecat din fața jurnaliștilor

Conferința de presă de dinaintea meciului de fotbal din Liga Națiunilor dintre Irlanda și Israel a fost întreruptă. Asta după ce un reporter israelian a făcut o legătură între irlandezi și atacul asupra avionului FlyDubai.

Alt jurnalist i-a acuzat pe irlandezi că i-au numit jucătorii israelieni „maimuțe”. Jucătorii și Federația Irlandeză de Fotbal (FAI) au catalogat acuzația drept o minciună. Conferința de presă a avut loc sâmbătă seara. Reprezentanții Irlandei au părăsit conferința de presă după câteva replici cu jurnaliștii. Meciul de fotbal Irlanda-Israel se va disputa duminică seara, în Serbia.

Press conference before the Ireland–Israel Nations League match in Serbia was cut short after an Israeli reporter linked the Irish team to the Flydubai attack and another accused Irish players of calling Israeli players „monkeys” — which Ireland’s FAI called „a lie.” The… pic.twitter.com/qBhnhF5By0 — Clash Report (@clashreport) October 4, 2026

Tensiuni uriașe între irlandezi și israelieni

Tensiunile au apărut în urma meciului tur disputat duminică. Atunci partida Israel-Irlanda s-a disputat în Ungaria și a fost câștigată clar de irlandezi cu 3-0. Israel își organizează meciurile considerate acasă pe terenuri neutre din cauza problemelor de securitate din Orientul Mijlociu.

Tensiunile au apărut ca urmare a protestelor irlandezilor față de situația din Gaza. La meciul de zilele trecute, jucătorii irlandezi au purtat banderole negre în timpul imnului israelian și au refuzat să dea mâna cu adversarii și să schimbe fanioane.

Jucătorii de rezervă ai Irlandei aflați pe bancă s-au întors cu spatele în momentul intonării imnului Israelului. De altfel, partida a fost la un pas să nu se dispute deoarece jucătorii irlandezi au votat între ei dacă intră sau nu pe teren. UEFA a refuzat să investigheze incidentele menționate.