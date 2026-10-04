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Scandalul FlyDubai a ajuns la conferința de presă de la meciul de fotbal Irlanda-Israel. Irlandezii au plecat din fața jurnaliștilor

Un scandal a izbucnit în timpul conferinței de presă care a avut loc înainte de meciul de fotbal Irlanda-Israel. Jucătorii irlandezi au plecat din fața jurnaliștilor după au fost acuzați că i-au făcut maimuțe pe fotbaliștii israelieni. În plus, a fost făcută o legătură între irlandezi și atacul FlyDubai.
Scandalul FlyDubai a ajuns la conferința de presă de la meciul de fotbal Irlanda-Israel. Irlandezii au plecat din fața jurnaliștilor
sursa foto: FB
Petru Mazilu
04 oct. 2026, 11:54, Social
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Conferința de presă de dinaintea meciului de fotbal din Liga Națiunilor dintre Irlanda și Israel a fost întreruptă. Asta după ce un reporter israelian a făcut o legătură între irlandezi și atacul asupra avionului FlyDubai.

Alt jurnalist i-a acuzat pe irlandezi că i-au numit jucătorii israelieni „maimuțe”. Jucătorii și Federația Irlandeză de Fotbal (FAI) au catalogat acuzația drept o minciună. Conferința de presă a avut loc sâmbătă seara. Reprezentanții Irlandei au părăsit conferința de presă după câteva replici cu jurnaliștii. Meciul de fotbal Irlanda-Israel se va disputa duminică seara, în Serbia.

Tensiuni uriașe între irlandezi și israelieni

Tensiunile au apărut în urma meciului tur disputat duminică. Atunci partida Israel-Irlanda s-a disputat în Ungaria și a fost câștigată clar de irlandezi cu 3-0. Israel își organizează meciurile considerate acasă pe terenuri neutre din cauza problemelor de securitate din Orientul Mijlociu.

Tensiunile au apărut ca urmare a protestelor irlandezilor față de situația din Gaza. La meciul de zilele trecute, jucătorii irlandezi au purtat banderole negre în timpul imnului israelian și au refuzat să dea mâna cu adversarii și să schimbe fanioane.

Jucătorii de rezervă ai Irlandei aflați pe bancă s-au întors cu spatele în momentul intonării imnului Israelului. De altfel, partida a fost la un pas să nu se dispute deoarece jucătorii irlandezi au votat între ei dacă intră sau nu pe teren. UEFA a refuzat să investigheze incidentele menționate.

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