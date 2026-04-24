Poliția din Coreea de Sud a arestat un bărbat pentru postarea unei fotografii cu un lup fugar, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, al cărui nume nu este dezvăluit, este acuzat că a perturbat căutările prin crearea cu inteligența artificială și distribuirea unei fotografii false care pretinde că îl înfățișează pe Neukgu, lupul, mergând la trap într-o intersecție, relatează BBC.

Fotografia, difuzată la câteva ore după dispariția lui Neukgu, pe 8 aprilie, a determinat autoritățile să își mute urgent operațiunea de căutare, urmând o pistă falsă.

Vânătoarea lui Neukgu, în vârstă de doi ani, a cuprins țara înainte ca acesta să fie prins în cele din urmă lângă o autostradă săptămâna trecută, la nouă zile după evadare.

Mesaj de urgență după postarea fotografiei generată de inteligența artificială

Imaginea generată de inteligența artificială a zonei Neukgu a determinat administrația orașului Daejeon să emită un mesaj de urgență locuitorilor, avertizându-i cu privire la un lup aflat în apropierea intersecției. Autoritățile au prezentat imaginea cu inteligență artificială și în timpul unei conferințe de presă despre lupul fugar, a relatat presa locală.

Poliția l-a identificat pe bărbat drept suspect după ce a analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și înregistrările sale de utilizare a programului de inteligență artificială. Autoritățile nu au specificat dacă bărbatul a trimis intenționat fotografia autorităților în timpul căutării sau pur și simplu a distribuit-o online.

Când a fost interogat de poliție, bărbatul a spus că a făcut-o „pentru distracție”, a relatat presa locală.

Autoritățile îl anchetează pentru perturbarea activității guvernului prin înșelăciune, o infracțiune care se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare sau o amendă maximă de 10 milioane de woni coreeni (6.700 USD).