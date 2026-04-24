Poliția din Coreea de Sud a arestat un bărbat pentru postarea unei fotografii cu un lup fugar, realizate cu ajutorul inteligenței artificiale

Poliția sud-coreeană a arestat un bărbat pentru că a distribuit o imagine generată de inteligența artificială care a indus în eroare autoritățile care căutau un lup care evadase dintr-o grădină zoologică din orașul Daejeon.
sursa foto: pixabay. Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
24 apr. 2026, 12:06, Știri externe

Bărbatul, în vârstă de 40 de ani, al cărui nume nu este dezvăluit, este acuzat că a perturbat căutările prin crearea cu inteligența artificială și distribuirea unei fotografii false care pretinde că îl înfățișează pe Neukgu, lupul, mergând la trap într-o intersecție, relatează BBC.

Fotografia, difuzată la câteva ore după dispariția lui Neukgu, pe 8 aprilie, a determinat autoritățile să își mute urgent operațiunea de căutare, urmând o pistă falsă.

Vânătoarea lui Neukgu, în vârstă de doi ani, a cuprins țara înainte ca acesta să fie prins în cele din urmă lângă o autostradă săptămâna trecută, la nouă zile după evadare.

Mesaj de urgență după postarea fotografiei generată de inteligența artificială

Imaginea generată de inteligența artificială a zonei Neukgu a determinat administrația orașului Daejeon să emită un mesaj de urgență locuitorilor, avertizându-i cu privire la un lup aflat în apropierea intersecției. Autoritățile au prezentat imaginea cu inteligență artificială și în timpul unei conferințe de presă despre lupul fugar, a relatat presa locală.

Poliția l-a identificat pe bărbat drept suspect după ce a analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și înregistrările sale de utilizare a programului de inteligență artificială. Autoritățile nu au specificat dacă bărbatul a trimis intenționat fotografia autorităților în timpul căutării sau pur și simplu a distribuit-o online.

Când a fost interogat de poliție, bărbatul a spus că a făcut-o „pentru distracție”, a relatat presa locală.

Autoritățile îl anchetează pentru perturbarea activității guvernului prin înșelăciune, o infracțiune care se pedepsește cu până la cinci ani de închisoare sau o amendă maximă de 10 milioane de woni coreeni (6.700 USD).

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cele trei mari reforme pe care vrea să le treacă rapid Ilie Bolojan fără miniștrii PSD
G4Media
O barmaniță din Moscova, acuzată de blasfemie. A dat o interpretare „specială” unui cozonac tradițional Kulich de Paște. „Chiar și Hristos ar învia din morți pentru asta” / Avocat: „Până în 2030, Rusia va fi ca Spania medievală, unde Inchiziția persecuta ereticii”
Gandul
Ce a mai rămas din averea de milioane a lui Vasile Turcu. Soției i s-a pus poprire pe pensie!
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea, imagini hot. Cât de frumoasă e românca
Prosport
Criza politică din România depinde de 232 de voturi în Parlament. Cine va decide soarta Guvernului Bolojan?
Libertatea
O avocată de 28 de ani a murit după ce și-a făcut două operații estetice. A vrut să fie mai frumoasă, dar a plătit cu viața
CSID
Au mers 22.000 de km prin junglă și deșert cu... o mașină cu trei roți!
Promotor