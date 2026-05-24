Poliția turcă, mobilizată pentru evacuarea din sediu a conducerii principalului partid de opoziție

Mai mulți susținători ai partidului de opoziție s-au adunat în fața sediului CHP după ce biroul guvernatorului din Ankara a dispus îndepărtarea membrilor loiali liderului demis, Ozgur Ozel, notează Associated Press.

Criza a fost declanșată de o decizie a unei curți de apel, pronunțată joi, care a anulat rezultatele congresului CHP din 2023, în urma căruia Ozel fusese ales la conducerea partidului. Instanța a invocat nereguli neprecizate și a dispus reinstalarea fostului lider al formațiunii, Kemal Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu, care a pierdut în 2023 alegerile prezidențiale în fața președintelui Recep Tayyip Erdogan, a revenit astfel oficial în fruntea partidului.

Conducerea înlăturată a CHP a condamnat verdictul, calificându-l drept o „lovitură de stat judiciară”. Ozel a anunțat că va contesta hotărârea prin toate căile legale și a promis că va rămâne „zi și noapte” în sediul partidului din Ankara.

În paralel, liderul suspendat a cerut convocarea rapidă a unui nou congres al partidului, în timp ce Kilicdaroglu a declarat că o astfel de reuniune va avea loc la un „moment potrivit”.

Blocajul de la sediul CHP are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre opoziție și autorități, în condițiile în care partidul se confruntă cu mai multe dosare și anchete care îi vizează membrii și administrațiile locale. Opoziția susține că presiunile judiciare au motivații politice, acuzație respinsă de guvernul turc.