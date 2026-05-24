Prima pagină » Știri externe » Poliția turcă, mobilizată pentru evacuarea din sediu a conducerii principalului partid de opoziție

Poliția turcă, mobilizată pentru evacuarea din sediu a conducerii principalului partid de opoziție

Autoritățile turce au ordonat duminică poliției să evacueze conducerea principalului partid de opoziție, Partidul Popular Republican (CHP), din sediul central al formațiunii din Ankara, în urma unei hotărâri judecătorești care a restabilit vechea conducere, amplificând criza politică din Turcia.
Poliția turcă, mobilizată pentru evacuarea din sediu a conducerii principalului partid de opoziție
sursă foto: Dogusan Ozer/CHP / ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
24 mai 2026, 13:48, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Mai mulți susținători ai partidului de opoziție s-au adunat în fața sediului CHP după ce biroul guvernatorului din Ankara a dispus îndepărtarea membrilor loiali liderului demis, Ozgur Ozel, notează Associated Press.

Criza a fost declanșată de o decizie a unei curți de apel, pronunțată joi, care a anulat rezultatele congresului CHP din 2023, în urma căruia Ozel fusese ales la conducerea partidului. Instanța a invocat nereguli neprecizate și a dispus reinstalarea fostului lider al formațiunii, Kemal Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu, care a pierdut în 2023 alegerile prezidențiale în fața președintelui Recep Tayyip Erdogan, a revenit astfel oficial în fruntea partidului.

Conducerea înlăturată a CHP a condamnat verdictul, calificându-l drept o „lovitură de stat judiciară”. Ozel a anunțat că va contesta hotărârea prin toate căile legale și a promis că va rămâne „zi și noapte” în sediul partidului din Ankara.

În paralel, liderul suspendat a cerut convocarea rapidă a unui nou congres al partidului, în timp ce Kilicdaroglu a declarat că o astfel de reuniune va avea loc la un „moment potrivit”.

Blocajul de la sediul CHP are loc pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre opoziție și autorități, în condițiile în care partidul se confruntă cu mai multe dosare și anchete care îi vizează membrii și administrațiile locale. Opoziția susține că presiunile judiciare au motivații politice, acuzație respinsă de guvernul turc.

Recomandarea video

BREAKING: Cristian Mungiu a câștigat premiul Palme d’Or cu filmul Fjord / Regizorul român intră în istorie cu al doilea Palme d’Or
G4Media
Întrebată dacă are origini franțuzești, Jaqueline Cristian a dezvăluit personalitatea după care a fost numită
GSP.ro
La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”
Gandul
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Cancan
FOTO. Ce imagini! Fiica lui Marius Șumudică a încins internetul cu o ținută provocatoare
Prosport
Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie: „Scena e singurul loc unde sunt 100% liber, unde sunt eu. E o libertate de care nu mă pot bucura ca și civil”
Libertatea
Scad pensiile cu 240 lei pentru acești pensionari din România, de la 1 ianuarie 2027. Anunțul făcut de Mugur Isărescu
CSID
Românul David Cristofor a obținut locul 2 pe traseu în Formula 4, dar arbitrii l-au penalizat. Ce s-a întâmplat
Promotor
EXCLUSIV | ANAF pregătește „roboței” pentru relația cu contribuabilii la ghișee, cu interfețe ca la aeroport sau la McDonald’s / Proiect pilot în Capitală
Economedia