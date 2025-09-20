Politicienii britanici cer Guvernului să anunțe dacă rușii se află în spatele atacului cibernetic

Guvernul trebuie să stabilească dacă Rusia se află în spatele atacului cibernetic, au transmis liberal-democrații. Deputatul Calum Miller a declarat că guvernul trebuie să facă o declarație cu privire la eventuala implicare a Kremlinului.

„Guvernul trebuie să facă imediat o declarație cu privire la faptul dacă consideră că a existat vreo implicare a Rusiei în acest atac cibernetic. După încălcarea flagrantă a spațiului aerian estonian, guvernul trebuie să stabilească urgent dacă Vladimir Putin atacă acum sistemele noastre cibernetice. Dacă Kremlinul se află în spatele acestui atac, provocând haos pe cel mai aglomerat aeroport al nostru, trebuie să fim fermi în răspunsul nostru”, a spus parlamentarul, potrivit Sky News.

Centrul Național de Securitate Cibernetică din Marea Britanie a anunțat că lucrează pentru a stabili impactul incidentului.

„Lucrăm cu Collins Aerospace și aeroporturile afectate din Regatul Unit, alături de colegii Departamentului pentru Transporturi și de cei din domeniul aplicării legii, pentru a înțelege pe deplin impactul unui incident. Toate organizațiile sunt îndemnate să utilizeze îndrumările, serviciile și instrumentele gratuite ale NCSC pentru a reduce șansele unui atac cibernetic și pentru a-și consolida rezistența în fața amenințărilor online”, a declarat un purtător de cuvânt al agenției britanice.

Și autoritățile române au emis o atenționare de călătorie privitoare la mai multe țări din cauza unui atac cibernetic. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Republica Federală Germania și Regatul Belgiei că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie 2025, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa. Pe listă sunt Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi. Criza s-ar putea prelungi duminică.