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Polonia cere un rol în negocierile de pace privind Ucraina

Guvernul de la Berlin a transmis că eforturile diplomatice europene privind posibilele negocieri de pace Ucraina-Rusia-Europa vor fi coordonate îndeaproape cu Polonia, însă fără a exista încă un cadru formal de discuții.
Polonia cere un rol în negocierile de pace privind Ucraina
Sursa foto: Pexels
Andrei Rachieru
21 iun. 2026, 18:17, Știri externe
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Un purtător de cuvânt al guvernului german a subliniat că nu este momentul pentru dezbateri privind formatul sau participanții la eventuale negocieri, în condițiile în care nu există semnale clare din partea Rusiei privind disponibilitatea de a purta discuții, scrie TVPWorld.

Oficialul german a precizat că Germania nu deține un rol decisiv în stabilirea componenței unei eventuale mese de negocieri, sugerând o abordare mai largă la nivel european, în care deciziile sunt împărțite între mai mulți actori.

Argumentele Varșoviei

Tema negocierilor de pace a fost intens dezbătută după declarațiile ministrului polonez de externe Radosław Sikorski, care a afirmat că Polonia trebuie inclusă în orice discuție privind încheierea războiului din Ucraina.

Acesta a argumentat că arhitectura diplomatică tradițională, dominată de axa franco-germană, nu mai reflectă realitățile de securitate ale Europei. Potrivit lui Sikorski, statele din Europa Centrală și Scandinavia se confruntă direct cu riscuri generate de conflictul ruso-ucrainean, iar Polonia joacă un rol esențial, fiind stat de tranzit pentru aproximativ 90% din livrările de armament către Ucraina.

El a subliniat și proximitatea geografică a conflictului, afirmând că locuitori din sud-estul Poloniei pot auzi efectele bombardamentelor din vestul Ucrainei.

Contextul diplomatic internațional

Discuțiile privind negocierile de pace vin într-un moment în care eforturile diplomatice sunt considerate blocate. În ultimele luni, atenția Statelor Unite s-a mutat parțial către alte crize internaționale, ceea ce a încetinit progresul discuțiilor privind Ucraina.

La nivel global, președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a avut consultări la summitul G7, alături de lideri din Canada, Franța, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit și SUA, discuțiile concentrându-se pe sprijinul pentru Kiev și pe posibile soluții diplomatice.

De asemenea,Donald Trump a participat la discuții separate privind conflictul, în timp ce liderii europeni încearcă să mențină presiunea diplomatică asupra Moscovei.

Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că Germania va găzdui o reuniune E5, format care include Germania, Polonia, Franța, Regatul Unit și Italia, axată pe evoluțiile privind pacea în Ucraina.

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