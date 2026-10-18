Poneii care fac bine fără să știe. Cum ajută o turmă de animale serviciile medicale de urgență dintr-o comunitate

O turmă de aproximativ 100 de ponei din Exmoor a fost adunată, duminică, pentru inspecția anuală a animalelor. Evenimentul, care a devenit cunoscut datorită rețelelor sociale, le-a oferit spectatorilor ocazia de a urmări o tradiție locală și de a contribui la strângerea de fonduri pentru un serviciu medical de urgență, relatează BBC.

Kristina Auckland, care îngrijește turma împreună cu familia sa, a explicat că adunarea poneilor este o tradiție transmisă din generație în generație.

Publicul a fost invitat să facă donații pentru serviciul de ambulanță aeriană, esențial pentru comunitățile rurale.

Poneii trăiesc în libertate și sunt verificați o dată pe an

Potrivit Kristinei Auckland, poneii trăiesc liber în zona Brendon Common, fiind supravegheați de la distanță pe parcursul anului.

„O dată pe an îi adunăm pentru a-i examina mai atent și pentru a ne asigura că sunt sănătoși și că nevoile lor de bunăstare sunt îndeplinite”, a explicat aceasta.

Numărul spectatorilor a crescut constant în ultimii ani, fenomen pe care Auckland îl atribuie popularității rețelelor sociale. Numeroase familii din regiune participă anual la eveniment.

Organizatorii au ales să sprijine serviciul de ambulanță aeriană deoarece acesta joacă un rol esențial în acordarea asistenței medicale de urgență în zonele rurale.

„Depindem în totalitate de posibilitatea ca ambulanța aeriană să ne ajute, indiferent dacă ești fermier, localnic sau vizitator”, a declarat Auckland.

Un simbol al regiunii Exmoor

Pe lângă verificarea sănătății animalelor și sprijinirea serviciilor medicale de urgență, evenimentul urmărește să atragă atenția asupra importanței poneilor pentru patrimoniul natural al regiunii.

Auckland a explicat că aceștia contribuie la întreținerea habitatelor prin consumul anumitor tipuri de iarbă și pot juca un rol important în proiectele de conservare a naturii.

„Sunt o parte foarte importantă a patrimoniului regiunii Exmoor și suntem foarte norocoși că avem încă numeroase turme care trăiesc în libertate”, a declarat ea.

„Vrem ca oamenii să le înțeleagă valoarea și rolul pe care îl au și ne dorim ca ele să rămână aici pentru generațiile viitoare”, a adăugat Auckland.