Fotbalist în comă după 3 stopuri cardiace. Ambulanța de la stadion avea ușa blocată

Fotbalistul amator argentinian se află în comă indusă, după ce a suferit trei stopuri cardiace în urma prăbușirii pe teren. Ambulanța de la stadion nu l-a putut transporta din cauza unei uși defecte.

José Alberto Crespo juca pentru echipa La Banda de Judiciales, în turneul amator Torneo Don Pedro.

Incidentul s-a petrecut la complexul sportiv Cubito din orașul argentinian Neuquén, potrivit publicației Need To Know.

Jucătorul s-a prăbușit brusc pe teren, în timpul meciului. O asistentă medicală aflată printre spectatori s-a grăbit să-i acorde primul ajutor. Între timp, personalul medical pregătea ambulanța staționată la eveniment.

Transportul s-a complicat însă

Organizatorii au recunoscut că ușa din spate a ambulanței nu a funcționat. Ei susțin că vehiculul a ajuns la jucător în două sau trei minute de la apel.

Coechipierii au decis să nu mai aștepte. L-au urcat pe Crespo în spatele unei camionete private și l-au dus la Spitalul Bouquet Roldán. Pe tot drumul, au continuat resuscitarea cardiopulmonară, încercând să-l țină în viață.

Când a ajuns la spital, fotbalistul suferise deja trei stopuri cardiace consecutive. Medicii i-au descris starea ca fiind critică.

Crespo se află în continuare la terapie intensivă, în comă indusă medical. Familia, prietenii și colegii de echipă s-au alăturat unui lanț de rugăciuni pentru însănătoșirea lui.

Incidentul a declanșat noi apeluri pentru o asistență medicală mai solidă la competițiile de fotbal amator. Sunt cerute și protocoale de urgență mai stricte, precum și echipamente adecvate la evenimentele sportive.