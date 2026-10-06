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Fotbalist în comă după 3 stopuri cardiace. Ambulanța de la stadion avea ușa blocată

Un fotbalist din Argentina s-a prăbușit pe teren. Ambulanța avea ușa defectă, iar coechipierii l-au dus la spital cu o camionetă.
Fotbalist în comă după 3 stopuri cardiace. Ambulanța de la stadion avea ușa blocată
Andreea Tobias
06 oct. 2026, 07:42, Sport
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Fotbalistul amator argentinian se află în comă indusă, după ce a suferit trei stopuri cardiace în urma prăbușirii pe teren. Ambulanța de la stadion nu l-a putut transporta din cauza unei uși defecte.

José Alberto Crespo juca pentru echipa La Banda de Judiciales, în turneul amator Torneo Don Pedro.

Incidentul s-a petrecut la complexul sportiv Cubito din orașul argentinian Neuquén, potrivit publicației Need To Know.

Jucătorul s-a prăbușit brusc pe teren, în timpul meciului. O asistentă medicală aflată printre spectatori s-a grăbit să-i acorde primul ajutor. Între timp, personalul medical pregătea ambulanța staționată la eveniment.

Transportul s-a complicat însă

Organizatorii au recunoscut că ușa din spate a ambulanței nu a funcționat. Ei susțin că vehiculul a ajuns la jucător în două sau trei minute de la apel.

Coechipierii au decis să nu mai aștepte. L-au urcat pe Crespo în spatele unei camionete private și l-au dus la Spitalul Bouquet Roldán. Pe tot drumul, au continuat resuscitarea cardiopulmonară, încercând să-l țină în viață.

Când a ajuns la spital, fotbalistul suferise deja trei stopuri cardiace consecutive. Medicii i-au descris starea ca fiind critică.

Crespo se află în continuare la terapie intensivă, în comă indusă medical. Familia, prietenii și colegii de echipă s-au alăturat unui lanț de rugăciuni pentru însănătoșirea lui.

Incidentul a declanșat noi apeluri pentru o asistență medicală mai solidă la competițiile de fotbal amator. Sunt cerute și protocoale de urgență mai stricte, precum și echipamente adecvate la evenimentele sportive.

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