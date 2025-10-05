Premierul Georgiei impune măsuri severe participanților la demonstrațiile din Tbilisi și acuză UE de amestec în politica țării

Premierul Georgiei, Irakli Kobakhidze, a anunțat duminică faptul că va impune măsuri severe în privința persoanelor care au participat la demonstrațiile violente antiguvernamentale după victoria obținută de partidul Visul Georgian în cadrul alegerilor municipale.

„Nimeni nu va scăpa de responsabilitate. Aceasta include și responsabilitatea politică”, a declarat Kobakhidze, potrivit agenției de știri georgiene Interpress, scrie POLITICO.

Sâmbătă, Georgia a organizat alegeri municipale, iar rezultatele oficiale arată că partidul aflat la guvernare, Visul Georgian, a obținut o victorie zdrobitoare în toate cele 64 de municipalități. Totuși, aceste rezultate sunt contestate pe fondul lipsei unei verificări independente a voturilor. Zeci de opozanți și activiști au fost închiși în perioada premergătoare votului.

În aceste condiții, mii de protestatari pro-europeni au ieșit sâmbătă pe străzile capitalei Georgiei, încercând să intre în palatul prezidențial din Tbilisi. Poliția a intervenit cu tunuri cu apă și gaze iritante pentru a dispersa mulțimea.

Premierul acuză ambasadorul UE în Georgia că se amestecă în politica națională

Duminică, premierul georgian Kobakhidze l-a acuzat pe Paweł Herczyński, ambasadorul UE în Georgia, că se amestecă în politica națională și că susține „o încercare de răsturnare a ordinii constituționale”.

Georgia se confruntă cu tulburări politice majore de la momentul alegerilor naționale din 2024, când partidul Visul Georgian a fost acuzat de fraudarea voturilor. La scurt timp după acest scrutin, formațiunea a suspendat negocierile de aderare la UE, iar măsura a declanșat o serie de proteste antiguvernamentale care au fost întâmpinate cu arestări în masă.