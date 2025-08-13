Premierul Poloniei: Rusia nu trebuie să aibă dreptul de a stabili granițele vecinilor săi

Premierul a subliniat că Europa nu ar trebui „nici măcar să ia în considerare” posibilitatea de a permite Rusiei să stabilească granițele vecinilor săi. El a insistat că Ucraina trebuie să fie întotdeauna implicată atunci când se iau deciziile finale.

Chiar dacă discuțiile de vineri nu vor duce la o descoperire importantă, Tusk spune că ele ar putea contribui la pregătirea terenului pentru noi progrese în direcția unui armistițiu și a unui acord de pace în Ucraina.

Tusk a transmis că va discuta cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, pentru a se asigura că țara sa nu va fi manipulată „nici de dușmani, nici de aliați” și că va reprezenta întotdeauna un front unit, în ciuda diferențelor politice dintre guvern și președinte.