Preşedinta Tanzaniei câştigă alegerile cu 97% din voturi, pe fondul violenţelor şi contestaţiilor

Politiciana se află la al doilea mandat, aceasta fiind aleasă și în 2021.

Scrutinul din 29 octombrie a fost marcat de violenţe masive, conexiuni la internet întrerupte repetat şi mobilizarea armatei pentru a reprima revoltele, transmite AP.

Cei doi principali rivali ai lui Hassan au fost excluşi sau împiedicaţi să candideze, ea confruntându-se doar cu 16 candidaţi din partide mai mici.

Există informaţii credibile privind 10 decese în Dar es Salaam şi alte oraşe, conform ONU.

Secretarul general Antonio Guterres s-a declarat îngrijorat, în timp ce Regatul Unit, Canada şi Norvegia au condamnat „răspunsul forţelor de securitate la proteste”.

Liderul opoziţiei, Tundu Lissu (Chadema), este încarcerat de luni de zile, acuzat de trădare după ce a cerut reforme electorale.

Grupurile pentru drepturile omului semnalează peste 200 de cazuri de dispariţii forţate din 2019, execuţii extrajudiciare şi arestări arbitrare. Guvernul a restricţionat libertatea de exprimare, interzicând X şi limitând platforme digitale.International Crisis Group acuză Hassan că supraveghează „o represiune fără precedent asupra oponenţilor politici”, conducând cu un stil autoritar care contrastează cu toleranţa liderilor anteriori faţă de opoziţie.

Partidul de guvernământ CCM, aflat la putere din 1961, menţine controlul total asupra statului şi aparatului de securitate, având legături cu Partidul Comunist Chinez. Victoria lui Hassan prelungeşte această serie neîntreruptă de guvernare monopartidistă.