Președintele finlandez susține că a început o „nouă eră a armelor nucleare”

Președintele finlandez Alexander Stubb a declarat luni că a început o „nouă eră a armelor nucleare”, în urma declarațiilor repetate ale lui Donald Trump în care își anunța intenția de a relua testele nucleare. „Logica descurajării” și „stabilitatea strategică între superputeri” trec prin schimbări profunde, a afirmat președintele într-un discurs rostit la Helsinki. „Am intrat într-o nouă eră în ceea ce privește armele nucleare, în care, din păcate, importanța acestor arme continuă să crească ”, a subliniat Alexander Stubb.

Săptămâna trecută, președintele american Donald Trump a stârnit îngrijorare și proteste pe scară largă în întreaga lume când și-a anunțat intenția de a relua testele cu arme nucleare, fără a specifica exact ce anume își imaginează. Incertitudinea rămâne: se referă la testele unor arme capabile să transporte un focos nuclear sau la detonarea propriu-zisă a unui focos nuclear, lucru pe care Statele Unite nu l-au mai efectuat din 1992?

Coreea de Nord, singura țară care a efectuat oficial un test nuclear în ultimele trei decenii

Această decizie vine într-un moment în care retorica nucleară a revenit periodic în prim-plan de la invazia Rusiei în Ucraina din februarie 2022. În ultimele zile, Rusia a efectuat teste asupra armelor nucleare, a unei drone subacvatice, Poseidon, și a unei rachete de croazieră rusești, Burevestnik.

Nicio putere mondială nu a efectuat oficial un test nuclear în ultimele trei decenii, cu excepția Coreei de Nord (care a efectuat șase teste între 2006 și 2017). Rusia (pe atunci Uniunea Sovietică) nu a mai efectuat niciunul din 1990, iar China din 1996. Președintele SUA a afirmat, de asemenea, duminică că Beijingul și Moscova efectuează teste nucleare fără a le dezvălui publicului – o afirmație pe care China a negat-o luni – și că Statele Unite vor face același lucru.

„Cum ne putem consolida împreună capacitatea de descurajare? Cum putem controla escaladarea?” Acestea sunt întrebări pe care Finlanda, o țară mică care are o graniță de 1.340 de kilometri cu Rusia, trebuie să le ia acum în considerare împreună cu aliații săi, potrivit președintelui Stubb. Abandonând decenii de nealiniere militară, țara nordică s-a alăturat alianței militare NATO în 2023, în urma invaziei Rusiei în Ucraina.