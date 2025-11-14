Președintele fundației conservatoare americane Heritage încurajează dizolvarea Uniunii Europene

Roberts, considerat unul dintre cei mai influenți gânditori ai ideilor președintelui Statelor Unite, Donald Trump, a călătorit la Madrid pentru a inaugura cel de-al 27-lea Congres al Catolicilor și Vieții Publice, organizat de Asociația Catolică a Propagandiștilor și Fundația Universitară San Pablo CEU, potrivit EFE.

Într-o întâlnire cu presa, acest istoric și politolog a declarat că este „optimist în ceea ce privește viitorul Europei”, dar că realitatea este foarte deprimantă în ceea ce privește libertățile în UE.

„Nu numai că aveți o centralizare puternică a puterii naționale în capitală, dar v-ați predat suveranitatea unei boli supranaționale, care este Comisia Europeană, iar politicieni din toată Europa spun că acesta este un lucru bun. Și ne gândim, ce este în neregulă cu ei, cum îi putem ajuta?”

Granițe securizate

În ceea ce privește imigrația, Roberts a pledat pentru granițe sigure și pentru abordarea nevoilor cetățenilor naționali înainte de a accepta imigrația economică , o poziție pe care o consideră perfect în concordanță cu Biserica Catolică și cu faptul că țările au „o obligație morală de a-și proteja granițele, în primul rând de dragul săracilor țării”.

„Sistemul de imigrație trebuie să fie echitabil pentru toată lumea, nu doar pentru imigranți, iar aceasta este o problemă care nici măcar nu poate fi abordată până când granițele nu sunt securizate”, a subliniat el.

Roberts deschide joi, Congresul Catolicilor și Viaței Publice cu prezentarea sa „Iluminând: recuperarea creștinismului cu fervoare și fără complexe”, menită să promoveze participarea tinerilor catolici la forumul public.

În favoarea unui „Brexit spaniol”

Roberts a indicat că este în favoarea Brexitului și a „unui Brexit spaniol” dacă UE va continua să existe.

„Dacă vreți să rămâneți în UE, ar trebui mai întâi să o reformați, astfel încât să nu aveți un președinte al Comisiei Europene (Ursula von der Leyen) care se comportă ca președintele Europei”, a adăugat el.

În opinia sa, majoritatea spaniolilor și europenilor suferă de lipsa de libertate , de o economie lipsită de sens și de o lipsă de energie „care provoacă decese din cauza frigului în fiecare iarnă din cauza nebuniei Comisiei Europene privind politica de emisii zero, care este mai rea decât boala”.