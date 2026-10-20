Prim-ministrul Albaniei denunță „războiul hibrid” din spatele protestelor violente

După câteva luni de proteste în mare parte non-violente împotriva unui proiect de complex turistic legat de familia președintelui american Donald Trump, capitala Albaniei, Tirana, este zguduită de marțea trecută de violențe care au afectat demonstrațiile studențești, potrivit Le Figaro.

Studenții au ieșit în stradă pentru a denunța condițiile precare de studiu, corupția și pentru a cere demisia prim-ministrului socialist Edi Rama, aflat la putere din 2013.

Capitala acestei țări balcanice este scena unor revolte de o săptămână, cu ciocniri zilnice între grupuri de protestatari, adesea mascați, și forțele de ordine. În timpul unei întâlniri de marți dimineață cu directorii liceelor ​​din capitală, șeful guvernului a afirmat că în spatele acestor violențe se află un „război hibrid” care „se bazează pe preocupări reale” ale populației, și anume costul vieții, prețurile locuințelor și perspectivele de viitor. „Această violență este „orchestrată de mâini antrenate și alimentată din exterior, de actori străini – o realitate (…) care devine o problemă majoră în întreaga Europă”, a declarat Rama, conform unui comunicat al biroului său transmis AFP.

Obiectivul acestor „mâini care au intervenit” în demonstrații, pe care le consideră „în întregime legitime”, este de a „împiedica progresul țării” și de a „bloca negocierile de aderare la Uniunea Europeană ” .

A anunțat reducerea vârstei răspunderii penale

El a anunțat mai multe măsuri pentru a combate protestele violente în care sunt implicați minori, inclusiv reducerea vârstei răspunderii penale, stabilită în prezent la 18 ani, și interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani. În ultimele zile, protestatarii au incendiat sau au avariat grav clădiri aparținând mai multor ministere, instanțe, bănci și companii. Aproximativ 300 de persoane au fost rănite, dintre care aproape două treimi erau ofițeri de poliție, a anunțat luni Ministerul de Interne.

Marți dimineață, studenților li s-au alăturat profesori universitari, chemați de sindicatul lor să participe la un „marș de solidaritate” pentru a denunța „violența poliției” împotriva protestatarilor. Câteva sute de profesori au semnat o petiție prin care se cerea „încetarea violenței împotriva studenților ”. Marți seara, ciocnirile dintre protestatari și poliție s-au intensificat din nou, potrivit jurnaliștilor AFP. Poliția antirevoltă a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea care încerca să se apropie de sediul guvernului, în timp ce protestatarii au detonat artificii și au aruncat cocktailuri Molotov și pietre asupra poliției.