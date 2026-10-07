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Primarul Izmirului, mutare șoc în Turcia: edilul s-a alăturat partidului lui Erdoğan, iar opoziția aduce acuzații grave

Primarul orașului Izmir, Cemil Tugay, a părăsit tabăra de centru-stânga și s-a alăturat partidului AK al președintelui Recep Tayyip Erdoğan.
Primarul Izmirului, mutare șoc în Turcia: edilul s-a alăturat partidului lui Erdoğan, iar opoziția aduce acuzații grave
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
07 oct. 2026, 13:53, Știri externe
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Erdoğan i-a înmânat personal lui Tugay insigna partidului, miercuri, la sediul formațiunii din Ankara, scrie Euronews. Primarul a fost ales în 2024 din partea CHP, principalul partid de opoziție. Tugay a câștigat atunci alegerile cu 48,97% din voturi, față de 37,06% pentru candidatul AK Party. Diferența a fost de aproximativ 314.000 de voturi.

O schimbare care răstoarnă 27 de ani de tradiție

Izmir este al treilea oraș ca mărime din Turcia și un important bastion al opoziției. Din 1999, administrația orașului a fost controlată de primari de centru-stânga sau de stânga. Trecerea lui Tugay la partidul lui Erdoğan schimbă simbolic această situație. El devine primul primar asociat dreptei care conduce orașul după 27 de ani de administrație de stânga.

Schimbarea este cu atât mai surprinzătoare cu cât Tugay a declarat în repetate rânduri că nu va intra niciodată în AK Party. În august 2025, el spunea că șansa de a se alătura formațiunii este „nici măcar una la un milion”. La începutul acestui an, Tugay afirma că mama sa ar rupe relațiile cu el, iar soția sa ar divorța dacă ar face acest pas.

În iunie, primarul a părăsit CHP după o decizie judecătorească prin care Kemal Kılıçdaroğlu a fost reinstalat la conducerea partidului. Tugay a rămas independent timp de trei luni.

Opoziția acuză presiuni

Liderul CHP, Özgür Özel, a susținut că Tugay a fost supus unor „amenințări, șantaj și presiuni”. Özel a transmis că AK Party nu a câștigat niciodată Izmirul prin alegeri și că nu îl va câștiga astfel nici în viitor. Trecerea lui Tugay nu înseamnă însă că partidul lui Erdoğan a preluat controlul asupra consiliului local. CHP rămâne cel mai mare grup din legislativul municipal, cu 91 de membri. AK Party are 39 de mandate, iar independenții 11.

Tugay s-a întâlnit cu Erdoğan pe 30 septembrie, iar două zile mai târziu a demisionat din două organizații asociate cu tradiția kemalistă și social-democrată. Cu o zi înainte de anunțul oficial, AK Party a publicat un videoclip cu o stradă plină de gunoi care era acoperită ulterior cu flori. Imaginile erau însoțite de un cântec patriotic dedicat orașului Izmir.

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