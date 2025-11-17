Primarul New York-ului speră să se întâlnească cu Trump pentru a discuta despre accesibilitate

La o apariție la o cantină socială din Bronx, democratul a confirmat că echipa sa a contactat Casa Albă pentru a stabili o posibilă întâlnire.

Trump a declarat reporterilor duminică seara că intenționează să se întâlnească cu Mamdani, spunând „vom găsi o soluție” în timp ce se pregătea să se întoarcă la Washington după ce și-a petrecut weekendul în Florida.

Mamdani a spus că această inițiativă reflectă angajamentul său de a se întâlni cu oricine ar putea ajuta la rezolvarea celor mai urgente probleme ale orașului, inclusiv controlul costurilor în creștere, potrivit AP.

„Președintele a condus o campanie în care a promis că va oferi alimente mai ieftine și că va reduce costul vieții”, a declarat primarul ales după ce a vizitat Part of the Solution (POTS).

„Vedem că acțiunile sale și ale administrației sale de la Washington au exact efectul opus pentru newyorkezi”.

Mandami, critici asupra inițiativele lui Trump privind SNAP

Mamdani a criticat, de asemenea, eforturile lui Trump de a reduce finanțarea programului de ajutor alimentar cunoscut sub numele de Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) în timpul închiderii guvernului federal.

El a promis să „protejeze” newyorkezii de „o administrație federală care ar prefera să înfometeze locuitorii acestui oraș, decât să îi servească”.

Posibila întâlnire față în față ar putea reprezenta o detensionare a relațiilor dintre președintele republican și vedeta politică democrată, care s-au prezentat reciproc ca adversari politici.

Trump l-a criticat luni de zile pe Mamdani, etichetându-l în mod fals drept „comunist” și prezicând ruinarea orașului său natal dacă socialistul democrat ar fi ales.

El a amenințat, de asemenea, că îl va deporta pe Mamdani, care s-a născut în Uganda și a devenit cetățean american naturalizat în 2018, și că va retrage fondurile federale din oraș.

De la legislator obscur la simbol al rezistenței

Între timp, Mamdani a trecut de la un obscur legislator de stat care reprezenta Queens la un simbol al rezistenței împotriva lui Trump în doar câteva luni.

În vârstă de 34 de ani, el l-a învins pe fostul guvernator al New Yorkului, Andrew Cuomo, în primarele democrate din iunie, apoi l-a învins pe acesta și pe candidatul republican Curtis Sliwa în alegerile generale.

În discursul său de victorie de la începutul lunii noiembrie, Mamdani a spus că vrea ca New Yorkul să arate țării cum să-l învingă pe președinte.

El a vorbit și despre „protejarea New York-ului împotriva lui Trump” odată ce va prelua funcția în ianuarie, promițând în același timp că va colabora cu oricine, inclusiv cu președintele, dacă acest lucru va fi în beneficiul newyorkezilor.