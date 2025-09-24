Prima pagină » Știri externe » Primul discurs la ONU al unui lider sirian de la căderea lui Assad

Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-a adresat miercuri Adunării Generale a ONU, fiind primul lider sirian care face acest lucru în aproape șase decenii, declarând revenirea țării în comunitatea internațională după căderea regimului Assad în decembrie anul trecut, potrivit France24.
Sursă foto: X / Maxime Prevot
Laurențiu Marinov
25 sept. 2025, 00:31

Al-Sharaa, care a condus ofensiva insurgentă care l-a răsturnat pe Bashar al-Assad, a declarat că Siria își recâștigă „locul cuvenit” după decenii de dictatură. Președintele Siriei s-a adresat Adunării Generale a ONU, marcând prima dată când un președinte din țara sa a făcut acest lucru în aproape 60 de ani.

În primul discurs al unui președinte sirian adresat Adunării Generale a ONU din ultimele decenii, Ahmed al-Sharaa a declarat miercuri că Siria se întoarce în comunitatea internațională după șase decenii de dictatură care a ucis un milion de oameni și a torturat sute de mii.

„Siria își revendică locul cuvenit printre națiunile lumii”, a declarat el la reuniunea anuală a liderilor mondiali.

Al-Sharaa a devenit primul șef de stat sirian care a vorbit la Națiunile Unite de când Noureddine Attasi a ținut un discurs în 1967, la scurt timp după războiul arabo-israelian, în timpul căruia Damasc a pierdut controlul asupra Înălțimilor Golan, pe care Israel le-a anexat ulterior în 1981.

Domnia autocratică și represivă de 50 de ani a dinastiei familiei Assad în Siria s-a prăbușit brusc în decembrie, când președintele de atunci, Bashar Assad, a fost înlăturat de la putere într-o ofensivă insurgentă fulgerătoare condusă de al-Sharaa. Căderea lui Assad a pus capăt a aproape 14 ani de război civil.

Al-Sharaa a criticat Israelul în discursul său, spunând că acesta nu a încetat amenințările la adresa țării sale de la căderea președintelui Bashar Assad în decembrie. El a adăugat că politicile sale „contrazic sprijinul comunității internaționale pentru Siria și poporul său” prin ceea ce pune în pericol regiunea și ar putea duce la conflicte a căror încheiere nu se știe.

Negocierile au fost în desfășurare pentru un acord de securitate despre care al-Sharaa speră că va duce la retragerea forțelor israeliene și la revenirea la un acord de dezangajare din 1974. În timp ce al-Sharaa a declarat săptămâna trecută că s-ar putea ajunge la un acord în câteva zile, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a părut, în declarațiile de duminică, să minimizeze șansele unui progres.