Primul mesaj public al cercetătoarei eliberate după 903 zile de captivitate: „În sfârșit, binecuvântată și liberă”

Cercetătoarea ruso-israeliană răpită în 2023 de miliția șiită Kataeb Hezbollah, în Irak, și eliberată pe 9 septembrie, după 903 zile de captivitate, a transmis primul său mesaj public de la revenirea în libertate.

În mesajul publicat vineri pe platforma X, Elizabeth Tsurkov, citată de Times of Israel, mulțumește Statelor Unite pentru rolul decisiv în obținerea eliberării sale: „În sfârșit, binecuvântată și liberă, după 903 zile de captivitate. Mulțumesc, președintelui Donald Trump pentru acțiunea decisivă care m-a adus acasă, fără ca răpitorii – Kataeb Hezbollah, să primească ceva în schimb”.

Eliberarea, atribuită sprijinului american

Elizabeth Tsurkov era doctorandă în științe politice la Universitatea Princeton în momentul răpirii, iar activitatea ei se concentra pe Orientul Mijlociu, în special pe Siria, Irak, sectarism și războaiele civile. Ea a fost luată ostatică în martie 2023, în Bagdad, în timp ce efectua cercetări academice. Răpirea a fost revendicată de miliția șiită Kataeb Hezbollah, o grupare sprijinită de Iran. A revenit în Israel după mai bine de doi ani și jumătate de detenție, cu puțin înainte de a împlini 38 de ani.

Cercetătoarea i-a menționat, de asemenea, pe trimisul special al SUA pentru ostatici, Adam Boehler, și pe secretarul de stat Marco Rubio, apreciind implicarea lor în procesul dificil de eliberare: „Mulțumesc din suflet tuturor celor care au încercat să ajute în orice mod”.

Bucuria eliberării, împărtășită în limba ebraică

Într-o postare separată, în limba ebraică, Elizabeth Tsurkov a ținut să recunoască rolul coordonatorului israelian pentru ostatici și persoane dispărute, Gal Hirsch, precum și sprijinul echipelor medicale din Israel care au îngrijit-o după întoarcere.

„Nu am cuvinte să descriu fericirea de a fi liberă și de a fi din nou cu familia mea. Toți ostaticii și familiile lor merită să trăiască acest sentiment”, a transmis ea.

Tăcere în privința premierului israelian

Un detaliu care atrage atenția în mesajele sale de mulțumire este absența oricărei mențiuni la adresa prim-ministrului Benjamin Netanyahu. Potrivit sursei citate, Israelul a avut un rol foarte limitat în eliberarea cercetătoarei, iar fără intervenția și presiunile directe ale administrației americane, Tsurkov ar fi putut rămâne captivă în Irak încă mulți ani, cu toate că este cetățean al statului Israel.