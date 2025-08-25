Prințesa Brianna Caradja, prima româncă decorată de Zelenski cu distincția „Inima de Aur”

Ceremonia a avut loc pe 21 august, în cadrul acțiunii solemne de solidaritate organizate de Ambasada Ucrainei în România, la București, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Evenimentul a reunit oficiali români, membri ai corpului diplomatic, reprezentanți ai societății civile și comunitatea ucraineană din România, sub mesajul internațional #StandWithUkraine.

La ceremonia solemnă organizată la Ambasada Ucrainei în România au fost prezenți: Secretarul de Stat al Ministerului Afacerilor Externe al României, șefii ambasadelor Marii Britanii, Canadei, Franței, Germaniei, Italiei, Japoniei, șeful reprezentanței Comisiei Europene în România, reprezentanți ai comunității ucrainene din România, ai societății civile românești, precum și numeroși membri ai corpului diplomatic și atașați militari acreditați la București.

Medalia „Inima de Aur” este acordată de Președintele Ucrainei personalităților care s-au remarcat prin sprijinul constant oferit poporului ucrainean în vremuri de criză și război. Printre laureații acestei distincții se mai numără: Benjamin Wittes – director de cercetări, Facultatea de Drept Harvard (SUA), Marc Cools – președintele Congresului Consiliului Europei, Yoshihiko Okabe – consilier onorific al Ucrainei, Kobe (Japonia), Alfred Riedl – primarul orașului Grafenwörth (Austria), Eirik Lae Solberg – șeful Consiliului Executiv al orașului Oslo (Norvegia), Klen Jäärats – director executiv al Centrului Estonian pentru Dezvoltare Internațională.

Prințesa Brianna Caradja se alătură astfel unei liste de personalități internaționale

Ele au un rol esențial în sprijinirea Ucrainei în aceste momente dificile.

„Această distincție nu este doar o recunoaștere a implicării remarcabile a asociației, ci și un simbol al solidarității dintre România și Ucraina. Prințesa Brianna Caradja a fost, încă din primele zile ale conflictului, o voce activă și un sprijin direct pentru refugiații ucraineni, iar premiul acordat de Președintele Zelenski confirmă importanța acestor eforturi”, spune Maximilien Caradja Johnson, președintele Asociației Caradja Cantacuzino.

De la începutul conflictului, Asociația Caradja Cantacuzino, prin implicarea directă a Prințesei Briana Caradja, a trimis în Ucraina și către refugiații ucraineni din România peste 800 de tone de ajutoare umanitare, în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Printre bunurile donate se numără truse medicale (IFAK-uri), generatoare de curent, detectoare de metale pentru neutralizarea minelor, echipamente de protecție, rucsaci pentru medici militari, alimente pentru populație și armată, hrană pentru animale și zeci de kilometri de plase de camuflaj. Transporturile au vizat atât punctele de frontieră româno-ucrainene (Siret, Isaccea), centrele pentru refugiați din București și Ilfov sau Gara de Nord, cât și locații din Ucraina, inclusiv zone aflate în apropierea liniei frontului.