Prințul Harry și Meghan, premiați pentru activism în sănătate mintală la New York

Cuplul a fost premiat pentru implicarea lor prin fundația Archwell, pe care au cofondat-o, și pentru angajamentul arătat în sprijinirea sănătății mintale și crearea unui mediu digital mai sigur și mai echitabil pentru tineri și familii.

Aceasta este prima lor vizită împreună la New York după ce Meghan a fost onorată la TIME100 Summit în aprilie 2025. În cadrul Festivalului anual World Mental Health Day, cuplul se va întâlni cu personalități precum Deepak Chopra, Rich Kleiman, Jonathan Haidt, Katie Couric și experți în parenting, printre alții.

Festivalul marchează și începutul activității lor prin Project Healthy Minds. Acum doi ani, Harry și Meghan au lansat Parents’ Network, o comunitate de sprijin globală pentru familiile și îngrijitorii care au pierdut copii din cauza daunelor provocate de mediul online sau bullying. Rețeaua se extinde acum în Statele Unite ale Americii, Canada și Marea Britanie.