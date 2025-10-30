Prințul William câștigă un proces privind încălcarea vieții private împotriva unei reviste franceze

William, fiul mai mare al regelui Charles și moștenitorul tronului, este cunoscut pentru faptul că apără cu înverșunare viața privată a familiei sale atunci când aceștia nu participă la evenimente oficiale.

Este a doua oară când cuplul regal câștigă un proces împotriva unei reviste franceze, după ce o altă revistă, Closer, a publicat fotografii cu Kate topless în 2012.

Procesul împotriva Paris Match, deținută de un grup francez de lux, a fost inițiat în aprilie, la câteva zile după ce revista a publicat fotografii ale familiei în Alpi, scrie Reuters.

„Prințul și prințesa de Wales se angajează să protejeze viața privată a familiei lor și să se asigure că copiii lor pot crește fără a fi supuși unei atenții și interferențe nejustificate”, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington.

Cuplul este cunoscut pentru dorința sa de a le oferi celor trei copii ai săi (prinții George și Louis, în vârstă de 12 și 7 ani, și prințesa Charlotte, în vârstă de 10 ani) o educație cât mai normală posibil.

Prințul William, antipatie față de paparazzi, încă de la accidentul prințesei Diana

William, în vârstă de 43 de ani, nu și-a ascuns antipatia față de mass-media după ce mama sa, prințesa Diana, a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997. Mașina ei gonea cu viteză pentru a scăpa de paparazzi care o urmăreau.

El și Kate au fost, de asemenea, victime ale interceptării convorbirilor telefonice, potrivit proceselor intentate împotriva unor ziare din Marea Britanie. William a ajuns la o înțelegere privată cu News Group Newspapers, deținută de Rupert Murdoch.

Revista a publicat joi avizul judiciar, afirmând că a încălcat respectul cuvenit vieții private a familiei și drepturile pe care aceștia le au asupra imaginii lor.

Avocații lui William și Kate au declarat în fața instanței că cei doi au preferat publicarea avizului în locul unei despăgubiri.