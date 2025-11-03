Proces evitat în Norvegia în cazul anulării comenzii de elicoptere de luptă

Acordul cu NHIndustries și proprietarii Airbus (AIR.PA), Leonardo (LDOF.MI), și GKN Fokker va evita un proces public rar privind achizițiile publice în domeniul apărării, precum și un contraproces intentat de producători pentru sute de milioane de dolari, potrivit Reuters.

Norvegia va primi acum 305 milioane de euro de la NHI, pe lângă sumele plătite anterior de aproximativ 70 de milioane de euro, a anunțat guvernul într-un comunicat.

Ministerul norvegian al apărării a declarat că livrarea celor 14 elicoptere comandate în 2001 ar fi trebuit să fie finalizată până la sfârșitul anului 2008, dar că s-a confruntat cu peste un deceniu de întârzieri și piese lipsă.

Guvernul a anulat comanda în 2022 și solicita daune și compensații de la NHIndustries și acționarii săi într-un proces care trebuia să înceapă la Oslo pe 10 noiembrie.

NHIndustries va prelua elicopterele NH90 pe care le-a livrat, împreună cu piesele de schimb, uneltele și echipamentele specifice misiunii aferente, a declarat Norvegia.

Reclamația Norvegiei a inclus 2,1 miliarde de euro legate de achiziționarea de elicoptere Seahawk de înlocuire de la Lockheed Martin’s Sikorsky, arată documentele judiciare revizuite de Reuters.

NHIndustries a respins cererea guvernului, solicitând despăgubiri și daune de 730 de milioane de euro de la stat.

Procesul amenințase să pună în lumină unul dintre programele emblematice de apărare ale Europei, într-un moment în care Occidentul se luptă să formeze un front unit împotriva Rusiei, iar Norvegia se rearmează rapid pentru a contracara amenințările submarine din Arctica.

Norvegia este monitorul NATO pentru o zonă de 2 milioane de kilometri pătrați (772.000 de mile pătrate) din Atlanticul de Nord. Flota de Nord a Rusiei își are baza în Peninsula Kola, o zonă din Arctica la granița cu Norvegia.

Norvegia și NHIndustries, condusă de Airbus, soluționează disputa privind elicopterul NH90, evitând un proces rar.