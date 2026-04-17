Procesul împotriva lui Alec Baldwin pentru incidentul mortal din timpul filmărilor la westernul Rust poate începe

Potrivit publicației Variety, judecătorul de la Curtea Superioară, Maurice Leiter, a emis vineri o hotărâre sumară care a permis continuarea cazului actorului Alec Baldwin, relatează The Guardian.

Decizia lui Leiter – obținută de publicație – prevedea că „un juriu rezonabil ar putea constata că domnul Baldwin a ignorat în mod imprudent probabilitatea ca îndreptarea unei arme în direcția cuiva, cu degetul pe trăgaci, să provoace suferință emoțională”.

Procesul în cauză a fost intentat de Serge Svetnoy, director de producție, împotriva producătorilor filmului, inclusiv a lui Baldwin, care a fost și actorul principal. Svetnoy a susținut că a suferit traume emoționale în urma împușcării directorului de imagine Halyna Hutchins, care a fost rănită mortal pe platourile de filmare din New Mexico, în octombrie 2021, când o armă de recuzită ținută de Baldwin a tras un glonț real. Regizorul filmului, Joel Souza, a fost, de asemenea, împușcat și rănit.

Baldwin respinge acuzațiile

Decizia de vineri vine după ce cazul de omor involuntar al lui Baldwin a fost clasat în 2024, după ce un judecător din New Mexico a stabilit că procurorii statului au reținut probele.

În ciuda acestei respingeri, Baldwin continuă să se confrunte cu procese civile legate de moartea lui Hutchins și de împușcarea lui Souza.

Baldwin a declarat în mod constant că i s-a spus că arma era „rece” – adică nu conținea muniție reală. De asemenea, el a susținut că nu a apăsat pe trăgaci.