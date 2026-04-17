Prima pagină » Știri externe » Procesul împotriva lui Alec Baldwin pentru incidentul mortal din timpul filmărilor la westernul Rust poate începe

Procesul împotriva lui Alec Baldwin pentru incidentul mortal din timpul filmărilor la westernul Rust poate începe

Un judecător din Los Angeles a decis că un proces civil care îl acuză pe Alec Baldwin de acțiune neglijentă în atacul armat mortal din 2021, pe platourile de filmare ale westernului său, Rust, poate fi judecat.
Procesul împotriva lui Alec Baldwin pentru incidentul mortal din timpul filmărilor la westernul Rust poate începe
Sursa foto: Eddie Moore/Albuquerque Journal via ZUMA/dpa
Laurențiu Marinov
18 apr. 2026, 01:58, Știri externe

Potrivit publicației Variety, judecătorul de la Curtea Superioară, Maurice Leiter, a emis vineri o hotărâre sumară care a permis continuarea cazului actorului Alec Baldwin, relatează The Guardian.

Decizia lui Leiter – obținută de publicație – prevedea că „un juriu rezonabil ar putea constata că domnul Baldwin a ignorat în mod imprudent probabilitatea ca îndreptarea unei arme în direcția cuiva, cu degetul pe trăgaci, să provoace suferință emoțională”.

Procesul în cauză a fost intentat de Serge Svetnoy, director de producție, împotriva producătorilor filmului, inclusiv a lui Baldwin, care a fost și actorul principal. Svetnoy a susținut că a suferit traume emoționale în urma împușcării directorului de imagine Halyna Hutchins, care a fost rănită mortal pe platourile de filmare din New Mexico, în octombrie 2021, când o armă de recuzită ținută de Baldwin a tras un glonț real. Regizorul filmului, Joel Souza, a fost, de asemenea, împușcat și rănit.

Baldwin respinge acuzațiile

Decizia de vineri vine după ce cazul de omor involuntar al lui Baldwin a fost clasat în 2024, după ce un judecător din New Mexico a stabilit că procurorii statului au reținut probele.

În ciuda acestei respingeri, Baldwin continuă să se confrunte cu procese civile legate de moartea lui Hutchins și de împușcarea lui Souza.

Baldwin a declarat în mod constant că i s-a spus că arma era „rece” – adică nu conținea muniție reală. De asemenea, el a susținut că nu a apăsat pe trăgaci.

 

 

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Aparatul din bucătărie care te „rupe” la bani. Acest electrocasnic consumă într-un minut cât 183 de becuri aprinse in același timp
Gandul
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat alarma în sat
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
O navă de croazieră de lux a forțat traversarea Strâmtorii Ormuz, unde traficul rămâne extrem de scăzut
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor