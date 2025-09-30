Procurorii americani cer o pedeapsă de peste 11 ani pentru Sean „Diddy” Combs

Procurorii au cerut „cel puțin 135 de luni de închisoare” și au solicitat instanței să-l amendeze pe Combs cu 500.000 de dolari, potrivit documentelor depuse la instanță, citate de Reuters. Judecătorul districtual american Arun Subramanian urmează să-l condamne pe Combs în cadrul unei audieri care va avea loc vineri în Manhattan.

Combs, în vârstă de 55 de ani, riscă până la 20 de ani de închisoare după ce, pe 2 iulie, un juriu l-a găsit vinovat, în urma unui proces de două luni, pentru două capete de acuzare de transport de prostituați masculini peste granițele statului pentru a se angaja în spectacole sexuale alimentate de droguri cu prietenele sale, în timp ce el privea, înregistra videoclipuri și se masturba.

Achitat de cele mai grave acuzații

Juriul l-a achitat pe Combs de cele mai grave acuzații cu care se confrunta, trafic de persoane și trafic sexual, acuzații care i-ar fi putut aduce închisoarea pe viață. Combs a pledat nevinovat la toate acuzațiile și se așteaptă să facă apel împotriva condamnării sale.

Avocații săi apărători au cerut săptămâna trecută judecătorului să impună o pedeapsă de 14 luni, argumentând că Subramanian nu ar trebui să ia în considerare dovezile de abuz ale lui Combs asupra fostelor sale prietene, deoarece jurații l-au achitat de acuzația de constrângere la sex.

În baza unei astfel de sentințe, Combs ar fi eliberat până la sfârșitul anului, deoarece i s-ar fi luat în calcul timpul petrecut deja în închisoarea Metropolitan Detention Center din Brooklyn, după arestarea sa din 16 septembrie 2024.

În timpul procesului, procurorii au afirmat că Combs a constrâns două dintre fostele sale iubite să participe la spectacole, cunoscute uneori sub numele de „Freak Offs”. Ambele femei au mărturisit că Combs le-a agresat fizic și le-a amenințat că le va tăia sprijinul financiar dacă se vor opune întâlnirilor. Avocații lui Combs au susținut că nu există o legătură directă între ceea ce ei numesc violență domestică și participarea femeilor la „Freak Offs”, o strategie care a dus în cele din urmă la achitarea clientului lor de acuzațiile de trafic sexual și trafic de persoane.