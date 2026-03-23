Procurorii cer o condamnare de 25 de ani pentru Vladimir Plahotniuc în dosarul „Frauda bancară”

Acuzațiile aduse includ crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Ședința de luni a avut loc la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, fără prezența inculpatului, care a refuzat să se prezinte în instanță. În cadrul dezbaterilor judiciare, procurorul Alexandru Cernei a prezentat un rezumat al probelor administrate în dosar, susținând că acestea demonstrează vinovăția lui Plahotniuc pentru cele cinci capete de acuzare, urmând ca instanța să stabilească o pedeapsă cumulată de 25 de ani, scrie Ziarul de Gardă.

„Inculpatul este acuzat de cinci infracțiuni distincte. Am prezentat analiza probelor și solicităm stabilirea unei pedepse definitive prin cumul total al pedepselor, în mărime de 25 de ani de închisoare”, a declarat Cernei.

Apărătorul lui Plahotniuc, avocatul Lucian Rogac, a contestat solicitarea, afirmând că pedeapsa cerută are un caracter politic și nu se bazează pe probe solide.

„Considerăm că toate acuzațiile sunt nefondate și că pedeapsa solicitată de procurori este maximul legal posibil, impus politic”, a declarat Rogac.

Vladimir Plahotniuc, supranumit „Al Capone din Grozești”, nu a fost cercetat penal în perioada în care deținea putere politică în Republica Moldova. După pierderea influenței în 2019, a fugit din țară, revenind în septembrie 2025 în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13. În prezent, alte cinci dosare sunt în faza de urmărire penală, iar unul este examinat în instanță.

Pe lângă dosarele din Republica Moldova, Plahotniuc este vizat de anchete internaționale în Federația Rusă, România și Grecia, fiind acuzat de crearea unei organizații criminale, contrabandă cu droguri și fals în acte.

Decizia instanței în dosarul „Frauda bancară” este așteptată să stabilească un precedent important pentru justiția moldovenească și pentru lupta împotriva corupției la nivel înalt.