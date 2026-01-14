Prima pagină » Știri externe » Procurorii cer pedeapsa capitală pentru Yoon Suk-yeol: De ce este acuzat fostul președinte sud-coreean

Yoon Suk-yeol, fost lider al statului sud-coreean, se confruntă cu cea mai drastică pedeapsă prevăzută de lege: procurorii au solicitat condamnarea la moarte, acuzându-l de tentativă de insurecție, după ce ar fi declarat ilegal legea marțială în decembrie 2024. The Guardian arată că procesul reprezintă un moment fără precedent pentru politica sud-coreeană din ultimele trei decenii.
Sursa foto: YNA/dpa
Victor Dan Stephanovici
14 ian. 2026, 13:58, Știri externe

În fața Tribunalului Central din Seul, acuzarea a susținut că Yoon Suk-yeol ar fi coordonat o „perturbare gravă a ordinii constituționale”, conducând o conspirație împotriva statului. Conform Codului Penal din Coreea de Sud, un lider găsit vinovat de insurecție poate primi doar una dintre următoarele pedepse: moartea, închisoare pe viață cu muncă sau închisoare pe viață fără muncă.

Verdictul este programat pentru 19 februarie 2026, mai scrie The Guardian.

Noaptea care a declanșat criza

Pe 3 decembrie 2024, Yoon ar fi dispus mobilizarea trupelor în jurul Adunării Naționale, în încercarea de a împiedica parlamentarii să voteze anularea legii marțiale. Tensiunile au durat aproximativ șase ore, până când 190 de deputați au reușit să intre în clădire și să adopte o rezoluție de urgență.

Pe 14 decembrie 2024, Parlamentul l-a suspendat, iar în aprilie 2025 Curtea Constituțională l-a destituit oficial.

Procurorii afirmă că Yoon ar fi început pregătirile încă din 2023, cu scopul de a-și consolida puterea pe termen lung. Printre probele prezentate se află notițe scrise de mână și înregistrări pe telefon, ce ar indica intenții precum:

  • forțarea unor mărturisiri privind fraude electorale neexistente,
  • oprirea apei și a energiei electrice pentru instituții media critice,
  • utilizarea torturii împotriva unor oficiali electorali.

Yoon Suk-yeol și lipsa regretului – un element agravant

Potrivit acuzării, Yoon nu și-ar fi exprimat niciodată regretul pentru acțiunile sale. El ar fi continuat să mobilizeze susținători, unii recurgând la acte violente, inclusiv atacarea unei clădiri judiciare după arestarea lui. Fost procuror general, acesta ar fi cunoscut clar caracterul neconstituțional al decretului de instituire a legii marțiale.

Ultima situație similară datează din 1996, când foștii dictatori Chun Doo-hwan și Roh Tae-woo au fost condamnați pentru rolul lor în lovitura de stat din 1979. Deși pedepsiți inițial sever, aceștia au fost ulterior grațiați. Coreea de Sud nu a mai executat pedepse capitale din 1997 și este considerată un stat „abolitionist de facto”, ceea ce face improbabilă o eventuală execuție, chiar dacă sentința ar fi pronunțată.

Dosarul de insurecție nu este singurul în care Yoon este judecat. În prezent, acesta este implicat în opt procese penale distincte, iar anchete speciale vizează și apropiați ai săi. Peste 120 de persoane din mediul militar și politic au fost deja inculpate.

Soția sa, Kim Keon-hee, urmează să primească o hotărâre separată, fiind acuzată de manipulare bursieră și luare de mită.

