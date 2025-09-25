Procurorul General Pam Bondi are rezerve privind punerea sub acuzare a lui James Comey

Potrivit surselor citate de CNN, Pam Bondi se confruntă cu presiune din partea președintelui Trump. Totuși, procuratura din Districtul Estic al Virginiei și-a exprimat îndoielile privind inculparea, printr-un memorandum.

Cazul se concentrează asupra presupusei furnizări de informații false de către Comey în timpul mărturiilor legate de investigarea ingerinței ruse în alegerile prezidențiale din 2016.

Bondi consideră că inculparea ar fi posibilă, deși are îndoieli legate de soliditatea cazului.

Procurorul Lindsey Halligan, șef al Procuraturii din Districtul Estic Virginia este pregătită să prezinte cazul unui juriu, în cazul în care Bondi își dă acordul.

Dacă procurorii vor reuși să obțină un rechizitoriu, Comey ar deveni primul fost oficial guvernamental de rang înalt care va fi urmărit penal în legătură cu ingerințele ruse în alegerile din 2016.