Procurorul General SUA și directorul FBI vor fi audiați în fața Congresului despre gestionarea dosarelor Epstein

Kash Patel este programat să depună mărturie pe 17 septembrie, iar Pam Bondi pe 9 octombrie, cele două audieri având loc în cadrul procesului general de supraveghere a activității Departamentului Justiției.

Tema principală a audierilor va fi gestionarea dosarelor Epstein, însă cei doi oficiali vor prezenta și elemente din noua legislație penală dorită de președintele Trump.

Republicanii au exercitat presiuni în timpul vacanței parlamentare pentru desecretizarea completă a documentelor, după ce blocajul pe această temă a provocat haos în Camera Reprezentanților la finalul lunii iulie.

În ultima săptămână, Departamentul de Justiție a început să transmită parțial dosarele solicitate, însă congesemeni din ambele partide au susținut că au primit informații limitate, promițând să pună presiune în continuare după ce Camera intră în sesiune.

Pam Bondi este în centrul criticilor, fiind acuzată că a întârziat în mod nejustificat publicarea unor documente pe care anterior promisese că le va face publice.