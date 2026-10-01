Protest neobișnuit la Torino după moartea unui copil de 7 ani. Zeci de oameni formează în fiecare dimineață o „barieră umană”

De o săptămână, în jurul orei 07:45, localnicii se întâlnesc la intersecția dintre corso Regina Margherita și via Cesare Balbo, scrie Il Post. Se așază în linie de-a lungul marcajului care separă banda pentru biciclete de zona pe care circulă mașinile. Rămân acolo până la 08:45, în intervalul în care traficul este foarte aglomerat. Scopul lor este să creeze o protecție pentru bicicliștii care folosesc banda în drumul spre școală sau serviciu.

Nicolò Di Ciò victima unui accident teribil

Acțiunile au început după 22 septembrie, când Nicolò Di Ciò, un copil de 7 ani din cartier, a murit după ce a fost lovit de o femeie care conducea un Chevrolet Matiz. Băiatul mergea cu bicicleta spre școală și era însoțit de tatăl său. Poliția investighează în continuare accidentul. Mașina și bicicleta implicate au fost confiscate pentru cercetări.

A doua zi, mai multe asociații locale, comitetul cartierului Vanchiglia, FIAB Torino Bike Pride și voluntari au început să organizeze acțiuni dedicate siguranței rutiere și protejării bicicliștilor. Problema exista însă de mult timp.

Un bulevard aglomerat și un punct vulnerabil pentru bicicliști

Corso Regina Margherita este un bulevard mare și foarte circulat. Are o arteră centrală pentru mașini și transportul public și două străzi laterale. Pe străzile laterale se află benzile pentru biciclete. Acestea sunt delimitate doar prin marcaje albe și se află între benzile pentru mașini și locurile de parcare.

Situația creează un punct vulnerabil pentru bicicliști. O mașină care pleacă dintr-un loc de parcare trebuie să traverseze banda pentru biciclete înainte de a intra pe carosabil.

Regulile permit această manevră, însă șoferii trebuie să acorde prioritate bicicliștilor. Limita de viteză pe străzile laterale este de 30 de kilometri pe oră. În zonă nu există însă radare sau alte sisteme care să verifice respectarea acesteia.

„Voia doar să meargă la școală”

După accident, în cartier au apărut mai multe semne de solidaritate. La scurt timp după moartea copilului, oamenii au organizat o manifestație în apropierea locului în care a fost lovit. Pe un banner a fost scris mesajul „Este timpul să schimbăm lucrurile, voia doar să meargă la școală”. Ultima parte a devenit sloganul folosit ulterior la proteste și marșuri.

La numărul 63 de pe corso Regina Margherita a fost legată de un stâlp o bicicletă albă. Este una dintre formele prin care sunt comemorate în Italia persoanele care mor în accidente rutiere în timp ce merg pe bicicletă. În zilele următoare, zeci de oameni au venit să lase flori, mesaje, desene și jucării. Obiectele au ajuns să acopere aproape complet bicicleta.

Părinții lui Nicolò nu participă la proteste, însă și-au exprimat recunoștința pentru inițiativele organizate în memoria copilului. Ei au deschis și o strângere de fonduri pentru mai multe asociații care se ocupă de mobilitate și siguranță rutieră, printre care FIAB.

Mobilizarea a depășit orașul Torino. Date îngrijorătoare de la ASAPS

Pe 29 septembrie, protestatarii s-au adunat în fața Primăriei din Torino. O delegație a fost primită la sediul administrației de primarul Stefano Lo Russo și de consiliera pentru Mobilitate, Chiara Foglietta. Cei doi au transmis că sunt dispuși să analizeze propunerile protestatarilor și să participe la o întâlnire publică pe tema siguranței rutiere.

Mobilizarea a depășit între timp Torino. La Milano a fost organizată o manifestație de susținere pentru protestatarii din Torino. Cazul lui Nicolò a devenit astfel un simbol al unei probleme mai largi din orașele italiene: spațiul acordat bicicletelor și siguranța celor care aleg să se deplaseze pe două roți.

Potrivit datelor ASAPS, în primele nouă luni ale anului 2026 au murit 179 de bicicliști în Italia. În 2025 au fost înregistrate 222 de victime, iar în 2024, 185. Italia este și țara din Uniunea Europeană cu cele mai multe mașini raportate la numărul de locuitori, potrivit datelor Istat citate de Il Post. În 2024 existau 700 de autoturisme la 1.000 de locuitori, față de o medie de 578 în Uniunea Europeană. La Torino, rata era și mai ridicată: 822 de mașini la 1.000 de locuitori.