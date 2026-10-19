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Proteste violente în Albania. Edi Rama spune că manifestanții au depășit „linia roșie” și anunță prime pentru polițiști

Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, a declarat luni că protestatarii care atacă polițiștii și instituțiile publice au depășit „linia roșie”, în a șaptea zi de manifestații violente la Tirana.
Proteste violente în Albania. Edi Rama spune că manifestanții au depășit „linia roșie” și anunță prime pentru polițiști
Premierul Albaniei, Edi Rama. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
19 oct. 2026, 15:41, Știri externe
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Șeful guvernului a condamnat actele de violență, dar a afirmat că rămâne deschis dialogului cu manifestanții pașnici. Totodată, el a anunțat prime de 2.500 de euro pentru polițiștii aflați în prima linie și majorări salariale începând din ianuarie, transmite AFP.

Capitala Albaniei se confruntă de marțea trecută cu proteste la care au participat mii de persoane, în special tineri. Manifestanții reclamă condițiile precare de studiu din universități și corupția și cer demisia premierului Edi Rama, aflat la conducerea guvernului din 2013.

Luni, câteva sute de persoane s-au adunat din nou în fața Ministerului Educației, pentru a continua manifestațiile, potrivit jurnaliștilor AFP aflați la fața locului.

Clădiri publice incendiate și sute de răniți

În ultimele zile, o parte dintre protestatari au incendiat sau au avariat grav clădiri ale mai multor ministere, instanțe, bănci și magazine. Duminică, manifestanții au dat foc unei secții de poliție și intrării în Ministerul de Interne, potrivit relatărilor din presa internațională.

Confruntările dintre protestatari și forțele de ordine s-au soldat până în prezent cu aproximativ 300 de răniți, dintre care aproape două treimi sunt polițiști, conform datelor Ministerului de Interne.

Polițiștii au fost atacați cu pietre, cocktailuri Molotov și artificii. Pentru a dispersa mulțimile, forțele de ordine au folosit în mod repetat tunuri cu apă și gaze lacrimogene, iar de sâmbătă au recurs și la gloanțe de cauciuc.

În acest context, Edi Rama a transmis că dreptul la protest nu justifică violențele și a cerut delimitarea clară între manifestațiile pașnice și acțiunile infracționale.

„Manifestațiile sunt un drept, în timp ce violența este o infracțiune. Această linie roșie trebuie trasată clar în această etapă critică a dezvoltării noastre democratice”, a scris premierul albanez într-un mesaj publicat pe Facebook.

Rama a adăugat că este dispus să poarte discuții cu toate părțile, cu excepția celor care recurg la violență și a partidelor politice care refuză să se delimiteze de astfel de acțiuni.

Edi Rama anunță prime de 2.500 de euro pentru polițiști

În timpul unei întâlniri cu membrii forțelor de ordine, transmisă luni în direct pe Facebook, premierul a lăudat activitatea polițiștilor în timpul manifestațiilor.

Edi Rama a anunțat o primă de 2.500 de euro pentru fiecare polițist aflat în prima linie a intervențiilor, precum și o creștere semnificativă a salariilor începând din ianuarie.

Premierul a susținut în repetate rânduri că în spatele tulburărilor s-ar afla „forțe străine”. El a afirmat că protestatarii violenți sunt exploatați de mișcarea Antifa și de servicii de informații străine, menționând Rusia și Iranul, inclusiv în contextul activității desfășurate online.

Vineri, Rama a declarat că actori externi ar încerca să împiedice procesul de aderare a Albaniei la Uniunea Europeană.

Actuala escaladare a tensiunilor are loc după mai multe luni de proteste antiguvernamentale în Albania. Manifestațiile au fost declanșate inițial de un proiect controversat de complex turistic asociat familiei președintelui american Donald Trump.

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